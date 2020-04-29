Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПесков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

В Кремле заявили, что невозможно точно спрогнозировать окончание эпидемии коронавируса в России. Так российские власти прокомментировали прогноз сингапурских ученых, которые рассчитали, что РФ полностью избавится от COVID-19 к 19 августа.
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с чего всё началось

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:47

Подробнее о событии

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

Газета.Ru11:11

Песков посоветовал звонить в Сингапур по поводу прогнозов ученых этой страны относительно РФ

Интерфакс06:15

Песков заявил, что назвать дату окончания пандемии коронавируса в России невозможно

ТАСС05:46

В Кремле ответили на вопрос о дате окончания пандемии

URA.Ru05:58

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

РИА Новости05:47

В Кремле не знают дату окончания пандемии COVID-19

Национальная служба новостей06:01

Кремль заявил о невозможности назвать дату окончания эпидемии в России

РБК06:32
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
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Общество

Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая

Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
Агентство Москва 11:53
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Политика

Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море.
Известия 10:18
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Кино

Умер индийский актёр Ирфан Кхан

RT на русском 09:54
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Общество

В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект

В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19.
РБК 10:01
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафе за езду на машине без пропуска

Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
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Энергетика

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
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Общество

Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом

За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:45
Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 11 мая

Режим нерабочих дней в Челябинской области продлится до 11 мая. Об этом на онлайн-брифинге с журналистами заявил губернатор Алексей Текслер.
Московский Комсомолец 06:53
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
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Происшествия

Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил.
Коммерсантъ 10:19
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Общество

Свердловский губернатор привёл пример распространения COVID-19 в сёлах

Уральский меридиан 11:22
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Общество

Глава Минздрава Тульской области заболел коронавирусом

Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12:58
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Общество

На майские праздники усилят контроль самоизоляции в Подмосковье

Во время майских праздников на территории Московской области соблюдение режима самоизоляции будут проверять усиленные патрули, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Live24 12:29
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Общество

Путин заявил о беспрецедентной ситуации с нефтью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на рынке нефти, отметив «драматичные колебания» цен.
Московский Комсомолец 08:50
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Здоровье

В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 90 человек

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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
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Гаджеты

Стекло основной камеры Galaxy S20 Ultra самопроизвольно трескается

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Общество

Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США

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Глеб Самойлов экстренно госпитализирован

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Футбол

Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

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Политика

Захарова предупредила Чехию о последствиях из-за провокаций

Позднее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение российского посла.
Известия 10:25
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов

Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов.
Piter.tv 09:57
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Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском 09:25
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