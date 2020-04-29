Коронавирус
Газета.RuПесков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
В Кремле заявили, что невозможно точно спрогнозировать окончание эпидемии коронавируса в России. Так российские власти прокомментировали прогноз сингапурских ученых, которые рассчитали, что РФ полностью избавится от COVID-19 к 19 августа.
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с чего всё началось
Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости05:47
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