Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

В Кремле заявили, что невозможно точно спрогнозировать окончание эпидемии коронавируса в России. Так российские власти прокомментировали прогноз сингапурских ученых, которые рассчитали, что РФ полностью избавится от COVID-19 к 19 августа.

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