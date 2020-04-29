Коронавирус
Газета.RuПесков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
В Кремле заявили, что невозможно точно спрогнозировать окончание эпидемии коронавируса в России. Так российские власти прокомментировали прогноз сингапурских ученых, которые рассчитали, что РФ полностью избавится от COVID-19 к 19 августа.
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с чего всё началось
Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости05:47
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Общество
Снятие ограничений в Москве начнется со строителей
Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Самые частые места откуда угоняют автомобили — парковки около домов и стоянки возле ТЦ. Премиальные модели обычно угоняют с помощью считывания кода с ключа, а более бюджетные — взламывая замки или разбивая окна.
ГЛАС.RU 08:59
Общество
Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом
Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
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Сергей Жигунов на карантине живет с копией Насти Заворотнюк
Напомним, в середине нулевых Жигунов уже бросал Веру. Тогда он ушел к Насте Заворотнюк, а в 2009 году вновь к ней вернулся.
Газета Metro 10:29
Общество
В России прекратились продажи листового чая Lipton и Brooke Bond
Компания Unilever прекратила продажи листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond в России.
Коммерсантъ 06:20
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Шоу-бизнес
Айза Анохина показала лицо после пластики
35-летняя Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа сделала очередную пластическую операцию.
Вестник 05:06
Общество
В России умирают более 50% пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Больше половины пациентов в России с заболеванием, вызванным COVID-19, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирают.
Smolnarod.ru 10:13
Общество
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разозлились на желтую прессу
Ранее Меган Маркл и принц Гарри решили разорвать отношения с таблоидами Великобритании.
Телеканал 360° 03:16
Политика
Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости 07:53
Хоккей
Хоккеист Петров продлил контракт с «Ак Барсом»
РИА Новости 10:22
Космос
В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде
Газета.Ru вчера в 07:37
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
FlashNord 06:22
Политика
МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH-17
Решение нидерландского суда по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:33
Гаджеты
На долгожданные «умные» часы Amazfit X предзаказы откроют 28 апреля
OAnews 26 апреля в 15:40
Происшествия
Полицейские «митингового» полка сочли свои положительные тесты на коронавирус ошибкой
У 137 бойцов 2-ого оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве оказались положительными тесты на Covid-19. Полицейских изолировали по домам.
Московский Комсомолец 10:54
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 11 мая
Режим нерабочих дней в Челябинской области продлится до 11 мая. Об этом на онлайн-брифинге с журналистами заявил губернатор Алексей Текслер.
Московский Комсомолец 06:53
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Общество
ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 01:07
Общество
Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной
О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
Российская газета 09:09
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
Кино
Умер актер из «Миллионера из трущоб» Ирфан Кхан
ToDay News Ufa 07:18
Армия и оружие
Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ
Москва, 29 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:00
Общество
Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая
Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43