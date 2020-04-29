Коронавирус
РИА НовостиПесков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Журналисты рассказали Пескову, что сингапурские ученые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа. Представители СМИ спросили, насколько вероятна эта дата окончания эпидемии и какой датой руководствуется Кремль.
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с чего всё началось
Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости05:47
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Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
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Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Политика
Путин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями
Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями.
Вести.Ru 07:44
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май
На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Политика
Глава «Оператора ГТС Украины» оценил ситуацию с контрактом «Газпрома»
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта.
RT на русском 06:30
Авто
Новые условия госпрограммы льготного автокредитования заработают в мае
Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, расширяющий условия участия в программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Автоновости дня 03:45
Общество
Роскомнадзор разблокировал Vademecum
Редакция заявила о подготовке иска к регулятору Роскомнадзор разблокировал доступ к медицинскому сайту Vademecum после удаления с него статьи о лечении пациентов с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:23
Общество
В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом
Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 07:49
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.
Российская газета 04:23
Здоровье
В Севастополе зарегистрированы четыре новых случая коронавируса
На 29 апреля в инфекционной больнице находятся под наблюдением 143 человека, в городской больнице № 9 — 57 человек.
Севастополь.ру 05:30
Здоровье
«Яндекс» выделит 25 тыс. бесплатных поездок для НКО, помогающим бороться с COVID-19
"Яндекс" в рамках проекта "Помощь рядом" предоставит некоммерческим организациям (НКО) 25 тыс. бесплатных поездок для перевозки врачей и волонтеров, которые оказывают помощь во время пандемии.
ТАСС 06:57
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Авто
Мотоциклы «Ява» начнут продавать в Европе
Для начала его предложат мотолюбителям в Чехии, а затем и в других странах Евросоюза. Старт продаж запланирован на ближайшие недели.
МИР 24 вчера в 18:20
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Шоу-бизнес
Гражданский муж Надежды Бабкиной заявил о скорой выписке артистки
Евгений Гор, гражданский супруг певицы Надежды Бабкиной, которая уже три недели находится в госпитале с тяжелой формой пневмонии, сообщил о планирующейся выписке артистки.
Gazeta.SPb вчера в 16:43
Общество
В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
Технологии
У блокчейн-платформы Павла Дурова появится своя операционная система
Приложение TON OS, которое будет оперативной системой для блокчейн-платформы TON, появится в скором времени.
ПРАЙМ 04:59
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
Общество
У строительных магазинов в Калининграде образовались очереди
У магазинов «Бауцентр» в первый день открытия образовались очереди.
РБК Калининград 06:27
Политика
Путин потребовал не допустить дефицита топлива
Допустить дефицита топлива в России нельзя, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.
Коммерсантъ 07:53
Политика
Трамп объяснил, почему в США миллион заражений коронавирусом
Большое число выявленных случаев заболевания коронавирусом в США можно объяснить хорошо работающей системой тестирования, отмечает президент Дональд Трамп.
ToDay News Ufa 05:05
Общество
В России хотят ввести обязательную регистрацию смартфонов
Россиян к 2021 году могут обязать регистрировать свои смартфоны по заводскому номеру.
Мегаполис онлайн вчера в 05:34
Общество
Куйвашев утвердил форму «пропуска» на время майских праздников
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил форму справки, которая разрешает гражданам ездить на работу во время майских праздников.
Политсовет 08:10
Шоу-бизнес
Расследование в соцсетях: Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк
Чуть больше месяца назад в сети появилась информация, что Сергей Жигунов снова бросил свою жену Веру Новикову ради женщины, безумно похожей на Анастасию Заворотнюк.
7Дней.ру 02:14
Финансы
Валютные резервы Саудовской Аравии сократились до минимума с 2011 года
Валютные резервы центрального банка Саудовской Аравии в марте сократились самыми быстрыми темпами по крайней мере за 20 лет и достигли самого низкого уровня с 2011 года, пишет Reuters.
Вести.Ru 07:52
Общество
Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая
Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 13:19