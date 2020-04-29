Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Журналисты рассказали Пескову, что сингапурские ученые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа. Представители СМИ спросили, насколько вероятна эта дата окончания эпидемии и какой датой руководствуется Кремль.

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