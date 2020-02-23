Армия и оружие
РИА НовостиПесков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
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с чего всё началось
Турция пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутых в Сочи больше года назад.Вести.Ru05:26
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Музыка
Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»
РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
Политика
Как военные ДНР поздравили ВСУ с Днем защитника Отечества
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в фильме Адама МакКея
Известная актриса Дженнифер Лоуренс получила одну из ключевых ролей в новой картине Адама МакКея «Не смотри вверх».
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Армия и оружие
Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием
Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Возглавляющий общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов, будучи лидером перед последним этапом престижной многодневки "Ски Тур", стартовал с отрывом в 34 секунды от ближайшего преследователя, но провалился из-за неправильно подобранной смазки и пропустил вперед шестерых норвежцев.
Происшествия
Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло
Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
Экономика
Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры
Сравнивались средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры как в стране в целом, так и в каждом регионе по отдельности.
Авто
Представлен обновлённый Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Кино
Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате
Наука
При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты
Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.
Наука
Определена природа происхождения коронавируса
По словам медицинских экспертов, теории о неестественном происхождении коронавируса мешают борьбе с инфекцией.
Происшествия
Арестован подросток, закопавший в снегу «убитого» мальчика
Подростка арестовали на два месяца. По версии следствия, он избил и пытался задушить 11-летнего мальчика.
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Общество
США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Футбол
Манчестер Юнайтед — Уотфорд 3:0
Армия и оружие
Российская авиация вернулась на малые боевые высоты в Сирии
После обострения ситуации в северо-западной Сирии, острого недовольства Анкары успешным наступлением Дамаска и появления информации о распространении среди джихадистов ПЗРК стало отмечаться изменение тактики действий авиации ВКС.
Экономика
В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля
Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Армия и оружие
Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии
Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили крупные угрозы для страны.
Здоровье
Кому нельзя принимать горячий душ, рассказал врач
Армия и оружие
США сымитировали на учениях ядерный удар по России
В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
Политика
Британия поменяет цвет паспортов после Brexit
После выхода из Евросоюза, состоявшегося 31 января, власти Британии намерены изменить цвет обложек паспортов, чтобы "восстановить национальную идентичность".
Общество
Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург
МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
Футбол
Азар только восстановился и снова получил травму
Бельгиец только недавно восстановился от повреждения (в декабре у него обнаружили микротрещину), как теперь он рискует снова оказаться в лазарете.
Общество
Грузия приостановила авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Грузия ограничивает авиасообщение с Ираном из-за распространения каронавируса в этой стране.
Происшествия