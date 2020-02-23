Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПесков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии

Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
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с чего всё началось

Песков: Анкара не выполнила условия договоренностей, достигнутых больше года назад

Турция пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутых в Сочи больше года назад.
Вести.Ru05:26

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Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии

Газета.Ru08:26

Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии

ТАСС05:39

В Кремле заявили о невыполнении Турцией условий по Сирии

Lenta.ru06:27

Кремль заявил о невыполнении Турцией сочинских договоренностей по Сирии

Коммерсантъ06:23

Кремль обвинил Турцию в невыполнении сочинских договоренностей по Сирии

РБК05:56

Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии

РИА Новости06:54

Песков: Анкара не выполнила условия договоренностей, достигнутых больше года назад

Вести.Ru05:26
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Музыка

Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»

РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
РЕН ТВ 08:06
Политика

Как военные ДНР поздравили ВСУ с Днем защитника Отечества

Недвижимость.RU 10:07
Политика

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости вчера в 15:58
Кино

Дженнифер Лоуренс снимется в фильме Адама МакКея

Известная актриса Дженнифер Лоуренс получила одну из ключевых ролей в новой картине Адама МакКея «Не смотри вверх».
OvideO.ru 21 февраля в 15:39
Общество

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
РИА Новости 08:01
Армия и оружие

Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
Lenta.ru 09:00
Происшествия

От коронавируса скончался третий пассажир лайнера Diamond Princess

Газета.Ru 09:54
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

RT на русском 10:11
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Возглавляющий общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов, будучи лидером перед последним этапом престижной многодневки "Ски Тур", стартовал с отрывом в 34 секунды от ближайшего преследователя, но провалился из-за неправильно подобранной смазки и пропустил вперед шестерых норвежцев.
Газета.Ru 10:36
Происшествия

Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло

Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
RT на русском 04:31
Экономика

Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры

Сравнивались средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры как в стране в целом, так и в каждом регионе по отдельности.
Известия 21 февраля в 01:00
Авто

Представлен обновлённый Volkswagen Caddy

Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Tvoe-avto.com 21 февраля в 07:37
Кино

Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате

Экономика сегодня 10:00
Наука

При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты

Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.
Piter.tv 08:52
Наука

Определена природа происхождения коронавируса

По словам медицинских экспертов, теории о неестественном происхождении коронавируса мешают борьбе с инфекцией.
Mockva.ru 20 февраля в 07:36
Происшествия

Арестован подросток, закопавший в снегу «убитого» мальчика

Подростка арестовали на два месяца. По версии следствия, он избил и пытался задушить 11-летнего мальчика.
Вести.Ru 10:03
Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Коммерсантъ 03:29
Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 19:57
Происшествия

В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку

Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
ИнфоСМИ вчера в 11:30
Футбол

Манчестер Юнайтед — Уотфорд 3:0

Газета.Ru 08:45
Армия и оружие

Российская авиация вернулась на малые боевые высоты в Сирии

После обострения ситуации в северо-западной Сирии, острого недовольства Анкары успешным наступлением Дамаска и появления информации о распространении среди джихадистов ПЗРК стало отмечаться изменение тактики действий авиации ВКС.
Военное обозрение вчера в 17:50
Экономика

В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля

Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Газета.Ru вчера в 05:15
Армия и оружие

Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии

Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили крупные угрозы для страны.
Известия 09:18
Здоровье

Кому нельзя принимать горячий душ, рассказал врач

UfacityNews.ru 21 февраля в 03:25
Армия и оружие

США сымитировали на учениях ядерный удар по России

В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
BFM.ru вчера в 03:17
Политика

Британия поменяет цвет паспортов после Brexit

После выхода из Евросоюза, состоявшегося 31 января, власти Британии намерены изменить цвет обложек паспортов, чтобы "восстановить национальную идентичность".
Российская газета 09:39
Общество

Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург

МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
КП - Санкт-Петербург 10:55
Футбол

Азар только восстановился и снова получил травму

Бельгиец только недавно восстановился от повреждения (в декабре у него обнаружили микротрещину), как теперь он рискует снова оказаться в лазарете.
Евро-футбол.ру вчера в 16:33
Общество

Грузия приостановила авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

Грузия ограничивает авиасообщение с Ираном из-за распространения каронавируса в этой стране.
Газета.Ru 09:48
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Коммерсантъ вчера в 17:59
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