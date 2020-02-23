Армия и оружие
РИА НовостиПесков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
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В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей… где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельDaily Storm 06:28
с чего всё началось
Турция пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутых в Сочи больше года назад.Вести.Ru05:26
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