Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПесков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии

Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
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Дмитрий Песков
В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей… где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельDaily Storm 06:28
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