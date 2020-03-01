Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПесков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
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Дмитрий Песков
Россия — это единственная страна, которая имеет в Сирии своих военных на законной основе по просьбе легитимного сирийского руководства. Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права.
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