Россия – единственная страна, военнослужащие которой остаются в Сирии на законных основаниях по просьбе руководства страны.

с чего всё началось

Россия — это единственная страна, которая имеет в Сирии своих военных на законной основе по просьбе легитимного сирийского руководства. Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".

Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

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