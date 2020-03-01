Россия – единственная страна, военнослужащие которой остаются в Сирии на законных основаниях по просьбе руководства страны.

с чего всё началось

Россия — это единственная страна, которая имеет в Сирии своих военных на законной основе по просьбе легитимного сирийского руководства. Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права.

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