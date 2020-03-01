Армия и оружие
Газета.RuПесков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Читать в источнике
Оценить42
Россия — это единственная страна, которая имеет в Сирии своих военных на законной основе по просьбе легитимного сирийского руководства. Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 09:27
с чего всё началось
Россия – единственная страна, военнослужащие которой остаются в Сирии на законных основаниях по просьбе руководства страны.Вести.Ru09:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:53, Ашберн
Общество
У православных христиан начался Великий пост
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
Музыка
Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»
Спорт
The New York Times (США): из-за потока писем, поступающих в Спортивный арбитражный суд, решение об участии России в Олимпийских Играх может быть отложено (The New York Times)
Без окончательного вердикта САС, спортивного суда высшей инстанции, введение запрета в отношении участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио может оказаться невозможным — Россия обвиняется в крупнейшем допинговом скандале в истории спорта, а также в попытке скрыть нарушения.
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие американские военные учения
В Польшу прибыли первые колонны американских военных и техники. С этого начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе.
Здоровье
Коронавирус в волосах: что делать? Советы трихолога
Сбривать бороду и длинные волосы из-за коронавируса или любого другого вируса нет необходимости, но есть ряд предосторожностей, которые следует соблюдать.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили шесть турецких беспилотников
Система противовоздушной обороны в Сирии уничтожила шесть турецких беспилотников, об этом 1 марта сообщает источник в министерстве обороны страны.
Общество
Испанский диетолог Санчес опроверг пользу воды с лимоном натощак
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка Английской Лиги
1 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли» команды «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» встретились в рамках финала Кубка Английской Лиги 2020.
Общество
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Экономика
Дополнительные услуги предлагают включить в стоимость кредита
Заемщики будут лучше информированы о том, сколько им придется переплачивать за дополнительные услуги, в том числе за медицинские страховки, консультации юристов в некоторых комиссиях, которые банки навязывают при выдаче кредита.
Происшествия
Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики
Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Происшествия
В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
Авто
Названы непригодные для повторной продажи автомобили
Общество
Уже более семи тысяч человек заразились коронавирусом вне Китая
По её данным, случаи заражения были зарегистрированы ещё в пяти странах: Азербайджане, Эквадоре, Ирландии, Монако и Катаре, в общей сложности вирус проник уже в 58 стран, всего заболело 7169 человек.
Общество
Газификации края потребовали на митинге в Чите
Участники акции подняли вопрос заблаговременной подготовки края к газификации.
Политика
Названы возможные сценарии выборов в Госдуму
Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Политика
Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев.
Игры
Авторы Beautiful Desolation попросили пиратов поддержать игру
Разработчики Beautiful Desolation из студии The Brotherhood опубликовали обращение к пиратам, в котором попросили тех поддержать их изометрическую постапокалиптическую приключенческую игру.
Политика
Украина продолжит оказывать «решительную поддержку» Афганистану
Украинские военнослужащие продолжат и дальше оказывать помощь афганскому народу, пока того требует ситуация.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
Культура
В МХТ имени Чехова снова прилетела «Чайка»
В МХТ имени Чехова прошел предпремьерный показ спектакля «Чайка» в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса.
Здоровье
Прибывающие из опасных из-за коронавируса стран сахалинцы будут на карантине
Сахалинский минздрав предупреждает всех жителей области о том, что при возвращении из стран, неблагополучных по коронавирусу, они однозначно (это слово глава минздрава Владимир Ющук подчеркнул) будут помещаться в карантинную зону под наблюдение на срок не менее трех недель.