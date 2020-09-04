Песков заявил о передаче ФСБ данных Белоруссии по делу Навального
Смотрите также
Россиянам разрешили летать в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Глава МВД РФ Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального
Актера Клюева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
В Пентагоне признали превосходство Китая в трех военных областях
Самый древний из известных анатомических атласов был создан в Китае
Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу
Невеста Роналду приятно удивила журналистов откровенным декольте
Собчак рассказала Муцениеце о причинах развода с Виторганом
При взрыве в Тбилиси погиб один человек
«Ведомости» назвали семью Мантурова владельцем элитного отеля в Москве
Велогонщик Павел Свешников умер на Гран-при Москвы
Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября
Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций
Юдашкин с женой поздравили детей Галкина и Пугачевой с Днем знаний
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
66-летняя Успенская показала результат омоложения
Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального
Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом
Велогонщик Павел Свешников умер на Гран-при Москвы
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
В ООН назвали условия отправления миссии в Белоруссию
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти
Президент Сербии сообщил о соглашении с США по Косову
Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера
Спецслужбы России уже обрабатывают данные о возможной фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального, которые были переданы днем ранее белорусской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Песков заявил, что материалы белорусской разведки об отравлении Навального переданы ФСБ
Песков отказался прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Алексея Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией.
ТАСС05:01
Подробнее о событии