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Песков заявил о передаче ФСБ данных Белоруссии по делу Навального

Спецслужбы России уже обрабатывают данные о возможной фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального, которые были переданы днем ранее белорусской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что материалы белорусской разведки об отравлении Навального переданы ФСБ

Песков отказался прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Алексея Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией.
ТАСС05:01
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Песков: спецслужбы анализируют данные Белоруссии о Навальном

Коммерсантъ05:12
РИА Новости

В Кремле рассказали о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

РИА Новости05:48
РБК

Минск передал ФСБ данные о фальсификациях в словах Меркель про Навального

РБК05:43
Газета.Ru

Песков: спецслужбы изучают данные Минска по заявлению Берлина о Навальном

Газета.Ru05:18
Lenta.ru

Кремль заявил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Lenta.ru05:15
RT на русском

Белоруссия передала ФСБ данные по ситуации с Навальным

RT на русском08:54
ТАСС

Песков заявил, что материалы белорусской разведки об отравлении Навального переданы ФСБ

ТАСС05:01

В Пентагоне признали превосходство Китая в трех военных областях

Согласно документу, Поднебесная имеет существенное превосходство над Америкой в трех сферах, в частности в области крылатых и баллистических ракет наземного базирования, интегрированных систем ПВО и по численности флота с темпами строительства военных кораблей.
Evo-rus.comвчера в 03:15
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Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ru09:07
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