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Парламентская газета
Парламентская газета

В Кремле заявили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Федеральная служба безопасности получила материалы белорусской разведки, которые доказывают фальсификацию данных об отравлении блогера Навального, спецслужба доложит о них Путину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что материалы белорусской разведки об отравлении Навального переданы ФСБ

Песков отказался прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Алексея Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией.
ТАСС05:01
Подробнее о событии
RT на русском

Белоруссия передала ФСБ данные по ситуации с Навальным

RT на русском08:54
ТАСС

Песков заявил, что материалы белорусской разведки об отравлении Навального переданы ФСБ

ТАСС05:01
РБК

Минск передал ФСБ данные о фальсификациях в словах Меркель про Навального

РБК05:43
Lenta.ru

Кремль заявил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Lenta.ru05:15
Коммерсантъ

Песков: спецслужбы анализируют данные Белоруссии о Навальном

Коммерсантъ05:12
РИА Новости

В Кремле рассказали о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

РИА Новости05:48
Газета.Ru

В Кремле отказались комментировать заявление Лукашенко по Навальному

Газета.Ru05:20

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБК09:08
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Суд оставил в СИЗО до 7 декабря трех экс-полицейских по делу Голунова

Басманный суд Москвы продлил до 7 декабря срок ареста трем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС08:31

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru03:13
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Смольный не планирует закрывать бизнес при второй волне COVID-19

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов заявил 4 сентября в ходе онлайн-совещания, что Смольный не планирует новых запретов на работу бизнеса для борьбы со второй волной пандемии коронавируса.
МР7.ру09:21
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Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК04:35
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