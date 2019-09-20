Политика
РЕН ТВПесков заявил о подготовке визита Мадуро в РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ. Об этом представитель Кремля заявил РИА "Новости". Ранее предстоящие политические контакты сторон обсуждали на уровне МИД.
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с чего всё началось
Подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Визит готовится", - сказал Песков РИА Новости. Ранее предстоящие политические контакты обсуждали на уровне министерств иностранных дел.РИА Новости05:24
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МонаВиста 07:03
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
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Происшествия
В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи
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В Ростове завели административное дело за мат на концерте «Ленинграда»
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