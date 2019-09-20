Политика
РЕН ТВПесков заявил о подготовке визита Мадуро в РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ. Об этом представитель Кремля заявил РИА "Новости". Ранее предстоящие политические контакты сторон обсуждали на уровне МИД.
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Футбол
Букмекеры: «Спартак» обыграет «Уфу» в матче РПЛ
Vprognoze.ru 08:18
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Армия и оружие
Самолёты России и КНР на учениях нанесли удар по «противнику»
Более 50 военных самолётов российских и китайских вооружённых сил нанесли удар по условному противнику в рамках основного этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области.
RT на русском 05:09
Наука
Производящие алкоголь бактерии могут вызывать заболевания печени
Китайские ученые исследовали бактерии из фекалий 48 здоровых людей и 43 с неалкогольной жировой болезнью печени, в том числе 32 человека, перенесших тяжелую форму этого заболевания, называемого неалкогольный стеатогепатит.
ГЛАС.RU 06:22
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
RT на русском 09:53
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Космос
В NASA прокомментировали вопрос с дырой на МКС
Американское космическое агентство NASA прокомментировало ситуацию с расследованием причин возникновения дыры на космическом корабле "Союз" в 2018 году.
Газета.Ru вчера в 11:22
Кино
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
РИА Новости 10:16
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 18 сентября в 03:54
Наука
Загрязнение воды признано одной из главных причин рака
Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.
UfaTime.ru 09:52
Армия и оружие
СМИ сообщили об угрозах лидера «Хезболлы» Саудовской Аравии
Как пишут СМИ, Хасан Насралла дал понять, что в случае начала военных действий со стороны Саудовской Аравии Иран уничтожит Эр-Рияд.
iReactor 11:09
Происшествия
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Армия и оружие
Медведев высказался о плане США прорвать российскую ПВО
О способности американских войск прорвать противовоздушную оборону в районе Калининградской области сообщил главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган.
Lenta.ru 10:35
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Единоборства
В UFC рассказали о возвращении Конора Макгрегора в октагон
Глава UFC Дана Уайт сообщил о том, что думает о возращении в октагон Конора Макгрегора.
Нур 05:00
Транспорт
Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам
В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки.
РБК 09:06
Политика
Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.
Известия 10:54
Экономика
Медведев подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года
Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года.
РИА Новости 10:36
Спорт
Девять спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
Накануне Юрий Ганус в интервью L'Equipe заявил, что ряду россиян проводились запрещенные переливания крови Девять российских спортсменов подали на главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса в суд, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 08:07
Футбол
Украинский журналист: здесь Кононову не простили бы футболки с Путиным
Украинский журналист Игорь Бурбас поделился мнением о возможном приглашении главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова в киевское «Динамо».
Чемпионат 11:25
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Политика
В Госдуме пообещали серьезные штрафы для Google и Facebook
По информации агентства, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ пригласит на следующее заседание представителей компаний Google и Facebook, предоставивших, по мнению парламентариев, площадки для размещения призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве.
Известия 08:23
Игры
SEGA представила Total War Saga: Troy
Сообщается, что вдохновила разработчиков игра «Илиада» Гомера. В основу Total War Saga: Troy положены ключевые события Троянской войны.
Inc-news.ru 07:22