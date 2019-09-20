Политика

РЕН ТВРЕН ТВПесков заявил о подготовке визита Мадуро в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ. Об этом представитель Кремля заявил РИА "Новости". Ранее предстоящие политические контакты сторон обсуждали на уровне МИД.
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Песков сообщил о подготовке визита Мадуро в Россию

RT на русском05:47

Песков заявил, что визит Мадуро в Россию ожидается «достаточно скоро»

ТАСС07:32

Кремль объявил о подготовке визита в Россию президента Венесуэлы

РБК06:17

Мадуро приедет в Россию

Lenta.ru05:51

Визит Мадуро в Россию состоится в ближайшее время, заявил Песков

РИА Новости07:43

Кремль готовит визит Мадуро в Россию

Московский Комсомолец05:24

Песков заявил о подготовке визита Мадуро в РФ

РЕН ТВ05:23
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В NASA прокомментировали вопрос с дырой на МКС

Американское космическое агентство NASA прокомментировало ситуацию с расследованием причин возникновения дыры на космическом корабле "Союз" в 2018 году.
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