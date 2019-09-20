Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ. Об этом представитель Кремля заявил РИА "Новости". Ранее предстоящие политические контакты сторон обсуждали на уровне МИД.

Песков заявил о подготовке визита Мадуро в РФ

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