Песков заявил о попытках вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о попытках вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне и сказал, что они недопустимы. Он добавил, что в настоящее время потребности в оказании помощи республике со стороны России по линии ОДКБ и договора и Союзном государстве нет.