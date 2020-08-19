Песков заявил о попытках вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о попытках вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне и сказал, что они недопустимы. Он добавил, что в настоящее время потребности в оказании помощи республике со стороны России по линии ОДКБ и договора и Союзном государстве нет.В источнике
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Песков о ситуации в Беларуси: Пытались вмешаться извне. Потребности в помощи России сейчас нет
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