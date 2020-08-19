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Песков заявил о попытках вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о попытках вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне и сказал, что они недопустимы. Он добавил, что в настоящее время потребности в оказании помощи республике со стороны России по линии ОДКБ и договора и Союзном государстве нет.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Почему Кремль не будет помогать Лукашенко

URA.Ruвчера в 14:58
РИА Новости

Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне

РИА Новостивчера в 07:32
RT на русском

В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

RT на русскомвчера в 06:43
Комсомольская правда

Дмитрий Песков: Белорусский народ - братский нам, и он сам разберется в своих внутренних делах

Комсомольская правдавчера в 07:03
Газета.Ru

В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне

Газета.Ruвчера в 09:47
Интерфакс

В Кремле заявили о вмешательстве извне в дела Белоруссии

Интерфаксвчера в 07:11
ТАСС

Песков: в ситуацию в Белоруссии пытались вмешаться извне

ТАССвчера в 06:41
КП - Беларусь

Песков о ситуации в Беларуси: Пытались вмешаться извне. Потребности в помощи России сейчас нет

КП - Беларусьвчера в 07:26

Северный флот получит отряд «летающих лодок» Бе-200 «Альтаир»

Москва, 19 августа 2020, 21:37 — REGNUM Северный флот России получит отряд самых современных самолетов-амфибий Бе-200 «Альтаир», сообщает 19 августа газета «Известия» со ссылкой на источники в российском Минобороны.
Северный флот получит отряд «летающих лодок» Бе-200 «Альтаир»
REGNUMвчера в 14:37

Хацкевич: «Ананидзе приехал в „Ротор“ в разобранном состоянии»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал итоги матча 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:3), а также рассказал о состоянии новичка команды Джано Ананидзе, который пока не дебютировал за волгоградский клуб.
Sport24.ruвчера в 14:21