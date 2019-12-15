Политика

RT на русскомRT на русскомПесков заявил о попытке Киева изменить коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил о попытке украинской стороны отредактировать согласованный заранее документ.
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Песков заявил о попытке Киева изменить согласованный документ нормандского саммита

Украинская сторона с самого начала саммита нормандской четверки в Париже пыталась внести поправки в ранее согласованный итоговый документ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс08:02

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Песков заявил о попытке Киева изменить коммюнике саммита в Париже

RT на русском09:03

Песков рассказал о внесении Зеленским правок в итоговое коммюнике в Париже

Ведомости08:36

Песков заявил о попытке Киева отредактировать текст коммюнике саммита

РЕН ТВ08:13

Песков рассказал о демарше украинцев на саммите в Париже

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Царьград10:16

Песков рассказал о попытках Украины изменить коммюнике «нормандского саммита»

ФАН08:47

Украина пыталась отредактировать коммюнике саммита в Париже, заявил Песков

iReactor08:22
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В титульном поединке Теофимо Лопес предсказуемо нокаутировал действующего чемпиона Ричарда Комми.
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Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

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РБК вчера в 08:09
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

Российская газета 10:57
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Умерла французская актриса Анна Карина

Французская актриса датского происхождения Анна Карина умерла от рака в возрасте 79 лет. Об этом AFP сообщил ее агент Лоран Баландрас.
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Хоккей

Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

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Газета.Ru 10:24
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

РИА Новости 09:08
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
РИА Новости 08:13
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
РБК 10:29
Шоу-бизнес

Михаил Боярский выступил против ЭКО и указал женщинам на их место

News.ru 07:14
Фигурное катание

Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась комментировать слова Этери Тутберидзе, которая обвинила её в нелюбви к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
RT на русском 11:12
Политика

Кремль назвал условия транзита газа через Украину

Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
BFM.ru 09:14
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Министр обороны Турции объяснил покупку российских С-400

Западные партнеры не откликнулись на запросы Анкары о покупке систем ПРО, поэтому выбор был сделан в пользу российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил министр обороны Турции Акар Хулуси.
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57 человек сдали кровь в рамках Дня донора в Жуковском

14 декабря в городской поликлинике Жуковского состоялся День донора. В нем приняли участие 80 человек, 57 из которых сдали кровь.
Жуковский.Life вчера в 08:46
Политика

Соловьев показал реакцию охраны Зеленского на журналистку «России 1»

В семиминутном видео, посвященном Зеленскому, показаны в том числе кадры интервью президента Украины телеканалу «Россия 1», которые доказывают, что украинский лидер не мог не знать, кому именно дает развернутый комментарий.
Взгляд.ру 08:19
Футбол

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Вулверхэмптона»

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Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

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Спорт

Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ

Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Газета.Ru 05:27
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 вчера в 00:20
Политика

Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету

Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим орган, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Sputnik Таджикистан 08:16
Общество

Путину показали «КамАЗ» будущего

Президенту России Владимиру Путину показали новейшие разработки компании «КамАЗ».
Sibnet Новости вчера в 06:34
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
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На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

РБК 04:04
Космос

Blue Origin вновь успешно испытала суборбитальный корабль New Shepard

Американская компания Blue Origin осуществила очередной - уже двенадцатый - испытательный полет разработанного ею суборбитального корабля New Shepard.
ТАСС 12 декабря в 07:27
Футбол

Дубль Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Удинезе»

Подошли к концу три матча 16-го тура Серии А. "Ювентус" ожидаемо одержал победу над "Удинезе".
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«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Коммерсантъ 08:56
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