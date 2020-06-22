Политика

ВедомостиВедомостиПесков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин, по его словам, доволен выстроенной им системой, и она доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти.
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Песков рассказал о мнении Путина по поводу политической системы в РФ

Газета.Ru06:59

Песков объяснил слова Путина про «рыскающих глазами» чиновников

RT на русском05:14

В Кремле назвали основной целью российских чиновников служение Родине

РБК05:01

Песков ответил про «рыскающих глазами» в поисках преемников Путина

Московский Комсомолец04:42

Песков прокомментировал слова Путина про чиновников, которые могут «рыскать глазами»

ТАСС04:34

В Кремле заявили о постоянной сменяемости власти

РИА Новости07:03

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

Ведомости05:13
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 06:36
1,1K
Политика

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов.
Piter.tv вчера в 09:12
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Армия и оружие

Американцы провели испытание авиабомбы комплекса «Золотая орда»

Американские военные задействовали истребитель Super Hornet для испытания авиабомбы StormBreaker комплекса Golden Horde (Золотая Орда).
Политическая Экспертиза вчера в 00:35
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Музыка

Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Культуромания 02:14
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Общество

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшается, это позволит с 1 июля начать реконструкцию еще 25 городских поликлиник, сообщил мэр Сергей Собянин в понедельник.
РИА Новости 08:43
Общество

ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

РИА Новости 03:30
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Футбол

Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА

REGNUM вчера в 10:30
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Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
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Кино

Люди нашли отсылку на Covid-19 в фильме Marvel, но правда оказалась смешнее

Недавно в соцсетях стала популярной теория, согласно которой фильм «Первый мститель» 2011 года предсказал пандемию коронавируса.
Ридус вчера в 02:07
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Политика

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
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Происшествия

Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель

Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
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Хоккей

Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем

Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
Газета.Ru 03:35
Здоровье

Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом

«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
RT на русском 05:34
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
1,7K
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
3,1K
Происшествия

На дизельной электростанции в Якутии произошла крупная утечка топлива

ИА REX 08:19
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Игры

Зарегистрировали домены игр по «Рыцарям Готэма» и «Отряду самоубийц»

Cyber.sports.ru вчера в 11:30
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Политика

Четверть американцев назвала Россию врагом США во Второй мировой войне

Невские Новости 06:40
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Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 03:15
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Экономика

Малый бизнес могут освободить от обязательного аудита

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ряд поправок в порядок проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности1.
Гарант 05:20
Общество

Голикова заявила, что носить маски придется и осенью

Россиянам придется носить маски и пользоваться антисептиками осенью, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Газета.Ru 08:48
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Общество

ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
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Происшествия

Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство

Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
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Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06
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Политика

Die Welt: Россия достроит «Северный поток-2», несмотря на санкции США

Россия все же нашла способ достроить «Северный поток — 2», записав принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский» на действующий в России фонд STIF.
Евразия Daily 20 июня в 02:37
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Спорт

Чемпионка мира по стрельбе умерла в возрасте 30 лет

Сербский стрелок из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович скончалась в возрасте 30 лет после непродолжительной и тяжелой болезни, сообщается сайте Стрелковой ассоциации Сербии.
РИА Новости 00:26
Политика

В Кремле назвали волнующий Путина вопрос

Главу России волнует, насколько можно доверять договоренностям, достигнутым с США.
Piter.tv вчера в 04:57
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Путешествия

Turkish Airlines начнёт летать в Россию с 16 июля

Авиакомпания Turkish Airlines объявила о возобновлении полётов за рубеж в июле по 123 международным направлениям, включая Россию, пишет АТОР.
Prian.ru 07:15
Экономика

Малый бизнес сможет подать заявления на субсидии за апрель до 1 июля

В России срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий за апрель для представителей малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей продлён до 1 июля.
Парламентская газета 08:26
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