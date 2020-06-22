Политика
ВедомостиПесков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин, по его словам, доволен выстроенной им системой, и она доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти.
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Политика
Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов.
Piter.tv вчера в 09:12
Армия и оружие
Американцы провели испытание авиабомбы комплекса «Золотая орда»
Американские военные задействовали истребитель Super Hornet для испытания авиабомбы StormBreaker комплекса Golden Horde (Золотая Орда).
Политическая Экспертиза вчера в 00:35
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 02:14
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшается, это позволит с 1 июля начать реконструкцию еще 25 городских поликлиник, сообщил мэр Сергей Собянин в понедельник.
РИА Новости 08:43
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
РИА Новости 03:30
Футбол
Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
REGNUM вчера в 10:30
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Кино
Люди нашли отсылку на Covid-19 в фильме Marvel, но правда оказалась смешнее
Недавно в соцсетях стала популярной теория, согласно которой фильм «Первый мститель» 2011 года предсказал пандемию коронавируса.
Ридус вчера в 02:07
Политика
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
Происшествия
Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель
Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
Хоккей
Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем
Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
Газета.Ru 03:35
Здоровье
Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом
«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
RT на русском 05:34
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Игры
Зарегистрировали домены игр по «Рыцарям Готэма» и «Отряду самоубийц»
Cyber.sports.ru вчера в 11:30
Политика
Четверть американцев назвала Россию врагом США во Второй мировой войне
Невские Новости 06:40
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 03:15
Экономика
Малый бизнес могут освободить от обязательного аудита
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ряд поправок в порядок проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности1.
Гарант 05:20
Общество
Голикова заявила, что носить маски придется и осенью
Россиянам придется носить маски и пользоваться антисептиками осенью, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Газета.Ru 08:48
Общество
ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
Происшествия
Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06
Политика
Die Welt: Россия достроит «Северный поток-2», несмотря на санкции США
Россия все же нашла способ достроить «Северный поток — 2», записав принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский» на действующий в России фонд STIF.
Евразия Daily 20 июня в 02:37
Спорт
Чемпионка мира по стрельбе умерла в возрасте 30 лет
Сербский стрелок из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович скончалась в возрасте 30 лет после непродолжительной и тяжелой болезни, сообщается сайте Стрелковой ассоциации Сербии.
РИА Новости 00:26
Политика
В Кремле назвали волнующий Путина вопрос
Главу России волнует, насколько можно доверять договоренностям, достигнутым с США.
Piter.tv вчера в 04:57
Путешествия
Turkish Airlines начнёт летать в Россию с 16 июля
Авиакомпания Turkish Airlines объявила о возобновлении полётов за рубеж в июле по 123 международным направлениям, включая Россию, пишет АТОР.
Prian.ru 07:15
Экономика
Малый бизнес сможет подать заявления на субсидии за апрель до 1 июля
В России срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий за апрель для представителей малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей продлён до 1 июля.
Парламентская газета 08:26