Политика
ВедомостиПесков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин, по его словам, доволен выстроенной им системой, и она доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти.
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Общество
Голикова считает снижение бедности в России в два раза достижимым
В России достижимо снижение бедности в два раза к 2024 году, заявила российский вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова.
Газета.Ru 09:43
Общество
Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост
Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.
ТАСС 10:31
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Наука
ЦЕРН хочет построить 100-километровый суперколлайдер
Русская Планета 01:38
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
Гаджеты
Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России
В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
MobiDevices 09:28
Общество
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Общество
ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
Политика
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
РИА Новости 03:35
Политика
Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
Футбол
Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
REGNUM вчера в 10:30
Экономика
Нюансы сдачи РСВ главами КФХ
В соответствии с пунктом 3 статьи 432 НК главы КФХ обязаны представлять в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам до 30 января календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом.
ИА Клерк.Ру 06:58
Здоровье
В Югру вылетела бригада врачей из Москвы
Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в ХМАО-Югру прибудет группа врачей, которые помогут местным медикам взять под контроль ситуацию с распространением COVID-19 на территории округа.
Вестник 05:20
Здоровье
В Алтайском крае подтвердились еще 73 случая коронавируса
По данным оперштаба, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 73 новых случая коронавируса.
Алтайская правда 02:24
Финансы
ЦБ РФ смягчает регулирование выдачи ипотеки
Банк России готовится смягчить регулирование выдачи ипотечных кредитов. Это позволит банкам охотнее выдавать кредиты на покупку жилья.
Вести.Ru 10:03
Кино
Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
Российская газета 10:12
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
Авто
Kia готовит обновленный Kia Rio X-Line для России
Обновленный кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line, чей прототип вышел на тесты еще в январе, снова попал в объектив фотошпионов.
Автоновости дня вчера в 06:42
Шоу-бизнес
Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ 04:02
Армия и оружие
Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая
Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги.
HotGeo 20 июня в 03:53
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
Происшествия
ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области
Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
Шоу-бизнес
Гарик Харламов сообщил о разводе с Кристиной Асмус
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с женой, актрисой Кристиной Асмус. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:29
Шоу-бизнес
Телеведущая Марина Ким станет многодетной матерью
Фигуристка Татьяна Навка рассекретила третью беременность ведущей Первого канала Марины Ким, опубликовав фото, на котором виден округлившийся живот телезвезды.
Газета.Ru 08:26
Общество
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России
Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом.
RT на русском 09:30
Происшествия
Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв.
RT на русском 07:51