Политика

ВедомостиВедомостиПесков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин, по его словам, доволен выстроенной им системой, и она доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти.
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Песков рассказал о мнении Путина по поводу политической системы в РФ

Газета.Ru06:59

Песков объяснил слова Путина про «рыскающих глазами» чиновников

RT на русском05:14

Песков ответил про «рыскающих глазами» в поисках преемников Путина

Московский Комсомолец04:42

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

Ведомости05:13

Песков прокомментировал слова Путина про чиновников, которые могут «рыскать глазами»

ТАСС04:34

Песков рассказал о постоянной сменяемости власти

РИА Новости07:03

В Кремле назвали основной целью российских чиновников служение Родине

РБК05:01
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Общество

Голикова считает снижение бедности в России в два раза достижимым

В России достижимо снижение бедности в два раза к 2024 году, заявила российский вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова.
Газета.Ru 09:43
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Общество

Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост

Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.
ТАСС 10:31
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Наука

ЦЕРН хочет построить 100-километровый суперколлайдер

Русская Планета 01:38
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
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Гаджеты

Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России

В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
MobiDevices 09:28
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Общество

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
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Общество

ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
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Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

РИА Новости 03:35
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Политика

Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
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Футбол

Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА

REGNUM вчера в 10:30
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Экономика

Нюансы сдачи РСВ главами КФХ

В соответствии с пунктом 3 статьи 432 НК главы КФХ обязаны представлять в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам до 30 января календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом.
ИА Клерк.Ру 06:58
Здоровье

В Югру вылетела бригада врачей из Москвы

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в ХМАО-Югру прибудет группа врачей, которые помогут местным медикам взять под контроль ситуацию с распространением COVID-19 на территории округа.
Вестник 05:20
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Здоровье

В Алтайском крае подтвердились еще 73 случая коронавируса

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 73 новых случая коронавируса.
Алтайская правда 02:24
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Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Афиша Daily 08:38
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Финансы

ЦБ РФ смягчает регулирование выдачи ипотеки

Банк России готовится смягчить регулирование выдачи ипотечных кредитов. Это позволит банкам охотнее выдавать кредиты на покупку жилья.
Вести.Ru 10:03
Кино

Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»

Российская газета 10:12
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
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Авто

Kia готовит обновленный Kia Rio X-Line для России

Обновленный кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line, чей прототип вышел на тесты еще в январе, снова попал в объектив фотошпионов.
Автоновости дня вчера в 06:42
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Шоу-бизнес

Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца

В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ 04:02
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Армия и оружие

Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая

Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги.
HotGeo 20 июня в 03:53
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Происшествия

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов сообщил о разводе с Кристиной Асмус

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с женой, актрисой Кристиной Асмус. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:29
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Шоу-бизнес

Телеведущая Марина Ким станет многодетной матерью

Фигуристка Татьяна Навка рассекретила третью беременность ведущей Первого канала Марины Ким, опубликовав фото, на котором виден округлившийся живот телезвезды.
Газета.Ru 08:26
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Общество

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России

Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом.
RT на русском 09:30
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Происшествия

Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол

Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв.
RT на русском 07:51
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