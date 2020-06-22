Политика
ВедомостиПесков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин доволен выстроенной им системой, и она доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти.
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Происшествия
В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
Происшествия
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.
РИА Новости 06:51
Общество
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
Политика
ЦИК Белоруссии: Бабарико продолжает участвовать в выборах президента
В выборах президента Белоруссии продолжают участвовать семь человек после этапа сбора подписей.
Московский Комсомолец 04:10
Происшествия
Подозреваемая в убийстве сына астраханка дала признательные показания
Газета.Ru вчера в 07:41
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Смоленске подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
RT на русском вчера в 09:21
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине
Официальный представитель Кремля уточнил, что не знает того, негативно или позитивно воспринимает книгу Джона Болтона Владимир Путин.
Piter.tv 04:47
Футбол
Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» (0:4) в 23-м туре чемпионата России, сообщает журналист Вячеслав Короткин.
LiveSport.ru 07:03
Политика
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах
Газета.Ru вчера в 16:39
Происшествия
Волейболист сборной России напал на водителя в Москве
Волейболист сборной России Александр Кимеров напал на водителя в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:59
Кино
Питер Скарсгаард: Роберт Паттинсон в роли Бэтмена выглядит потрясающе
Srnsk вчера в 21:50
Шоу-бизнес
Мария Порошина впервые показала сына
Лишь недавно актриса рассекретила имя недавно рожденного сына - мальчика было решено назвать Андреем.
Bimru.ru вчера в 08:23
Происшествия
В Штутгарте в ходе беспорядков пострадали больше десяти полицейских
Больше десяти полицейских пострадали во время беспорядков в центре немецкого Штутгарта, которые устроили молодые люди в ночь на 21 июня.
Телеканал RTVI вчера в 08:44
Музыка
У Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»
У Димы Билана отняли победу на "Евровидении-2008" Вместо него первый приз решено присудить Ани Лорак.
Экспресс газета вчера в 12:31
Экономика
Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:27
Политика
Путин призвал не искать ему преемников и не исключил участия в выборах
Если поправку примут, Путин не исключает возможности вновь избираться в президенты.
ИА Красная Весна вчера в 07:32
Экономика
Nord Stream 2 должна обосновать апелляцию на решение регулятора ФРГ
Оператор "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG должна до 15 сентября обосновать свою апелляцию на решение Федерального сетевого агентства ФРГ отказавшему газопроводу в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС.
Российская газета 07:18
Экономика
Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии
По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей.
Вести.Ru 03:52
Игры
FIFA 21 для ПК будет такой же, как для PS4 и Xbox One
Разработчики выделили версию FIFA 21 для Nintendo Switch, которая выйдет с подзаголовком Legacy Edition.
Нева Спорт 04:53
Общество
В Киеве активисты ЛГБТ повесили флаг на меч «Родины-матери»
Известия вчера в 20:01
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Финансы
Официальный курс доллара снизился на 9 копеек, евро — на 18
Курс доллара понизился на 8,9 копейки, составив 69,4835 рубля (69,5725 рубля на 22 июня).
Банки.ру 07:00
Политика
Путин приехал в главный храм Минобороны
Газета.Ru 05:41
Происшествия
В ДТП под Липецком погиб священник из Ноябрьска
В страшном ДТП, которое случилось накануне в Липецкой области, погиб священник Евгений Косолапов из Ноябрьска (ЯНАО).
МИР 24 04:58
Общество
ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Технологии
Adobe просит пользователей удалить Flash Player до конца года
Пользователям сообщили, что после 31-го декабря 2020-го года ссылки на Flash Player будут удалены с сайта Adobe, а уже существующий Flash-контент будет заблокирован от запуска.
Planet Today 05:54
Авто
Новые Ford Bronco и Bronco Sport сфотографировали без камуфляжа
На интернет-форуме Bronco6G появились фотографии новых внедорожников Ford Bronco и Bronco Sport.
AutoNews 06:15