Политика
ВедомостиПесков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин, по его словам, доволен выстроенной им системой, и она доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти.
Читать в источнике
Оценить9,9K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
Политика
Защита заявила о сокрытии Украиной данных о катастрофе MH-17
Украинская сторона могла скрыть данные с радаров о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на юго-востоке Украины в 2014 году.
Известия 13:02
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Футбол
Агент: «Несколько европейских клубов звонили по поводу Фомина»
Агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина Александр Маньяков высказался о будущем своего клиента.
Евро-футбол.ру 17:13
Здоровье
Усиленная защита: Россия наращивает производство масок для детей
В России планируется наладить производство медицинских масок уменьшенного размера для надежной защиты детей.
РЕН ТВ вчера в 17:31
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Политика
Мадуро заявил о готовности к диалогу с Трампом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью AVN заявил, что готов к диалогу с американским лидером Дональдом Трампом при условии, что переговоры будут построены на взаимном уважении.
RT на русском 18:33
Культура
Серебренников зашифровал послание в выступлении на заседании суда
В последнем фрагменте речи режиссер повторил идею, которая была зашифрована в первых буквах абзацев выступления, подчеркнув, что не жалеет потраченных на развитие искусства лет и гордится проектом «Платформа».
РБК 16:51
Наука
В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей
Благодаря японским инженерам Си Янгу и Эйджиро Мияко ученым удалось создать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
ToDay News Ufa 20 июня в 02:29
Общество
Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей
NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru 17:54
Происшествия
В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум фигурантам дела «Сети»
Двоим фигурантам дела о террористической организации «Сеть» вынесен обвинительный приговор.
Городовой 08:07
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Здоровье
Генпрокуратура берет на контроль ситуацию по борьбе с коронавирусом на Камчатке
Заместитель генпрокурора обратил особое внимание главврачей на необходимость своевременной выплаты региональных стимулирующих доплат младшему медицинскому персоналу, обеспечивающим сотрудникам, которые также находятся в так называемой «зоне риска».
Камчатка-Информ 05:00
Футбол
Опубликован рейтинг претендентов на «Золотой мяч»
Издание Gol опубликовало рейтинг претендентов на "Золотой мяч" 2020 года.
Газета.Ru 15:25
Футбол
Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Арсеналом» назначен ошибочно
Арбитр Игорь Федотов заявил, что пенальти в ворота московского "Спартака" в матче с тульским "Арсеналом" назначен ошибочно.
Газета.Ru 16:04
Энергетика
Украина оказалась спасением для газового рынка Европы
Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.
Lenta.ru 09:47
Авто
Два кроссовера марки Haval ушли с российского рынка
Wroom.ru вчера в 08:06
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
Общество
В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия
Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:06
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Происшествия
Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 15:56
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31