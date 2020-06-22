В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин, по его словам, доволен выстроенной им системой, и она доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти.

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

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