Политика

ВедомостиВедомостиПесков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин, по его словам, доволен выстроенной им системой, и она доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти.
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Песков ответил про «рыскающих глазами» в поисках преемников Путина

Московский Комсомолец04:42

Песков рассказал о мнении Путина по поводу политической системы в РФ

Газета.Ru06:59

Песков объяснил слова Путина про «рыскающих глазами» чиновников

RT на русском05:14

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

Ведомости05:13

Песков заявил о постоянной ротации в российской власти

РИА Новости15:46

Песков прокомментировал слова Путина про чиновников, которые могут «рыскать глазами»

ТАСС04:34

В Кремле назвали основной целью российских чиновников служение Родине

РБК05:01
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Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Газета.Ru 11:39
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Политика

Защита заявила о сокрытии Украиной данных о катастрофе MH-17

Украинская сторона могла скрыть данные с радаров о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на юго-востоке Украины в 2014 году.
Известия 13:02
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
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Футбол

Агент: «Несколько европейских клубов звонили по поводу Фомина»

Агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина Александр Маньяков высказался о будущем своего клиента.
Евро-футбол.ру 17:13
Здоровье

Усиленная защита: Россия наращивает производство масок для детей

В России планируется наладить производство медицинских масок уменьшенного размера для надежной защиты детей.
РЕН ТВ вчера в 17:31
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
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Политика

Мадуро заявил о готовности к диалогу с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью AVN заявил, что готов к диалогу с американским лидером Дональдом Трампом при условии, что переговоры будут построены на взаимном уважении.
RT на русском 18:33
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Культура

Серебренников зашифровал послание в выступлении на заседании суда

В последнем фрагменте речи режиссер повторил идею, которая была зашифрована в первых буквах абзацев выступления, подчеркнув, что не жалеет потраченных на развитие искусства лет и гордится проектом «Платформа».
РБК 16:51
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Наука

В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей

Благодаря японским инженерам Си Янгу и Эйджиро Мияко ученым удалось создать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
ToDay News Ufa 20 июня в 02:29
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Общество

Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей

NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru 17:54
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Происшествия

В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум фигурантам дела «Сети»

Двоим фигурантам дела о террористической организации «Сеть» вынесен обвинительный приговор.
Городовой 08:07
1K
Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
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Здоровье

Генпрокуратура берет на контроль ситуацию по борьбе с коронавирусом на Камчатке

Заместитель генпрокурора обратил особое внимание главврачей на необходимость своевременной выплаты региональных стимулирующих доплат младшему медицинскому персоналу, обеспечивающим сотрудникам, которые также находятся в так называемой «зоне риска».
Камчатка-Информ 05:00
Футбол

Опубликован рейтинг претендентов на «Золотой мяч»

Издание Gol опубликовало рейтинг претендентов на "Золотой мяч" 2020 года.
Газета.Ru 15:25
Футбол

Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Арсеналом» назначен ошибочно

Арбитр Игорь Федотов заявил, что пенальти в ворота московского "Спартака" в матче с тульским "Арсеналом" назначен ошибочно.
Газета.Ru 16:04
Энергетика

Украина оказалась спасением для газового рынка Европы

Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.
Lenta.ru 09:47
Политика

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Интерфакс 06:34
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Авто

Два кроссовера марки Haval ушли с российского рынка

Wroom.ru вчера в 08:06
22
Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
2,3K
Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Известия 08:37
47
Общество

В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия

Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:06
21
Футбол

В ЦСКА рассказали о ситуации с улетевшим из России тренером

Lenta.ru 12:23
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
4,4K
Происшествия

Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54
24
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
8
Космос

Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 15:56
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Футбол

Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей

Газета.Ru 07:18
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Как работают Яндекс.Новости?
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