Политика

ВедомостиВедомостиПесков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин доволен выстроенной им системой, и она доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти.
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Песков ответил про «рыскающих глазами» в поисках преемников Путина

Московский Комсомолец04:42

Песков: Путин доволен политсистемой в России

Российская газета05:00

Песков: Путин доволен политической системой

Газета.Ru04:47

Песков объяснил слова Путина про «рыскающих глазами» чиновников

RT на русском05:14

Песков прокомментировал слова Путина про чиновников, которые могут «рыскать глазами»

ТАСС04:34

В Кремле назвали основной целью российских чиновников служение Родине

РБК05:01

В Кремле ответили на вопрос о мотивации к работе у чиновников

РИА Новости04:58
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

StarHit.ru вчера в 16:00
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Политика

Ветеран передал Путину письмо и попал на видео

Lenta.ru 05:54
Политика

Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
РБК 04:22
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

По словам прокурора, господа Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.
Коммерсантъ 05:38
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Смоленске подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
RT на русском вчера в 09:21
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Общество

Российский ЛГБТ-активист заявил о признании Россией его брака с мужчиной

Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков рассказал, что Россия признала его брак с другим мужчиной, Киром Федоровым, заключенный в Нью-Йорке, вернув налоговый вычет за страхование жизни его супруга.
Lenta.ru 05:43
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Общество

ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
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Политика

Лукашенко исключил силовые методы решения политических задач в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил силовые методы решения политических проблем и проведение силовых операций в политических целях.
Интерфакс 04:03
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
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Политика

Россия отказалась от использования РЛС Балхаш в Казахстане

РИА Новости 05:28
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Происшествия

На участников массовой драки в Норильске завели уголовное дело

Позднее дознаватели Отдела МВД России по г. Норильску возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
7 канал Красноярск 00:21
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Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
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Политика

В Белоруссии семь кандидатов продолжают президентскую гонку

Минск, 22 июня 2020, 12:25 — REGNUM Семь человек после этапа сбора подписей продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии.
REGNUM 05:25
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Общество

Испания открыла границы для жителей стран ЕС

С 21 июня Испания открыла границы для жителей стран ЕС (кроме Португалии), а также Великобритании и государств, входящих в Шенгенскую зону.
НТВ вчера в 08:18
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
1,4K
Хоккей

Николай Жердев: Алкоголь начал меня убивать. Решил идти в монастырь

Bookmaker-ratings.ru 03:44
Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Lenta.ru вчера в 14:00
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Здоровье

В Мурманской области от коронавируса вылечили 70% пациентов

В Мурманской области с начала эпидемии коронавирусом заразились 4516 человек, из которых почти 70%, или 3075 человек, уже выздоровели.
DP.RU 02:05
1
Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
2
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
1K
Общество

В Краснодаре отменили назначенный на 24 июня парад Победы

РБК 06:00
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Общество

ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
RT на русском 05:02
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Шоу-бизнес

Джастина Бибера обвинили в изнасиловании

Девушка по имени Габриэль вдохновилась смелостью жертвы Энсела Элгорта и детально описала одну ночь с Джастином Бибером в техасском отеле.
Super.ru 04:44
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
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Экономика

Фондовый рынок США становится угрозой для бирж всего мира

Финансисты уверены, что на фондовом рынке надулся "мыльный пузырь", который может стать угрозой для остальных рынков.
Экономика сегодня 02:44
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Происшествия

ФСБ и СК проводят обыск в Минприроды Алтайского края

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета проводят обыски в Министерстве природы Алтайского края.
Вести.Ru 05:25
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Экономика

За два года пересчитают и вернут пенсионерам недополученную пенсию

Пенсионерам могут перечислить недополученные ими денежные средства за 2016-2018 годы. В Госдуму РФ внесли соответствующий законопроект.
Live24 20 июня в 04:23
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Единоборства

Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса

Национальная служба новостей вчера в 03:56
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Игры

Бывший продюсер из Rockstar рассказал, почему на презентации PS5 анонсировали переиздание GTA V, а не GTA VI

«Если делать предположение, — продолжил бывший продюсер из Rockstar, — то я бы сказал так: GTA VI не готова, а GTA V обеспечит хорошую доходность и увлекательные развлечения в стиле Grand Theft Auto через год, когда выйдет на PlayStation 5».
3DNews 05:34
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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