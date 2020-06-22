Политика
ВедомостиПесков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин доволен выстроенной им системой, и она доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти.
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Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика
Ветеран передал Путину письмо и попал на видео
Lenta.ru 05:54
Политика
Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
РБК 04:22
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
По словам прокурора, господа Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Смоленске подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
RT на русском вчера в 09:21
Общество
Российский ЛГБТ-активист заявил о признании Россией его брака с мужчиной
Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков рассказал, что Россия признала его брак с другим мужчиной, Киром Федоровым, заключенный в Нью-Йорке, вернув налоговый вычет за страхование жизни его супруга.
Lenta.ru 05:43
Общество
ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
Политика
Лукашенко исключил силовые методы решения политических задач в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил силовые методы решения политических проблем и проведение силовых операций в политических целях.
Интерфакс 04:03
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Политика
Россия отказалась от использования РЛС Балхаш в Казахстане
РИА Новости 05:28
Происшествия
На участников массовой драки в Норильске завели уголовное дело
Позднее дознаватели Отдела МВД России по г. Норильску возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
7 канал Красноярск 00:21
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Политика
В Белоруссии семь кандидатов продолжают президентскую гонку
Минск, 22 июня 2020, 12:25 — REGNUM Семь человек после этапа сбора подписей продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии.
REGNUM 05:25
Общество
Испания открыла границы для жителей стран ЕС
С 21 июня Испания открыла границы для жителей стран ЕС (кроме Португалии), а также Великобритании и государств, входящих в Шенгенскую зону.
НТВ вчера в 08:18
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
Хоккей
Николай Жердев: Алкоголь начал меня убивать. Решил идти в монастырь
Bookmaker-ratings.ru 03:44
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Lenta.ru вчера в 14:00
Здоровье
В Мурманской области от коронавируса вылечили 70% пациентов
В Мурманской области с начала эпидемии коронавирусом заразились 4516 человек, из которых почти 70%, или 3075 человек, уже выздоровели.
DP.RU 02:05
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Общество
ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
RT на русском 05:02
Шоу-бизнес
Джастина Бибера обвинили в изнасиловании
Девушка по имени Габриэль вдохновилась смелостью жертвы Энсела Элгорта и детально описала одну ночь с Джастином Бибером в техасском отеле.
Super.ru 04:44
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Экономика
Фондовый рынок США становится угрозой для бирж всего мира
Финансисты уверены, что на фондовом рынке надулся "мыльный пузырь", который может стать угрозой для остальных рынков.
Экономика сегодня 02:44
Происшествия
ФСБ и СК проводят обыск в Минприроды Алтайского края
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета проводят обыски в Министерстве природы Алтайского края.
Вести.Ru 05:25
Экономика
За два года пересчитают и вернут пенсионерам недополученную пенсию
Пенсионерам могут перечислить недополученные ими денежные средства за 2016-2018 годы. В Госдуму РФ внесли соответствующий законопроект.
Live24 20 июня в 04:23
Единоборства
Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса
Национальная служба новостей вчера в 03:56
Игры
Бывший продюсер из Rockstar рассказал, почему на презентации PS5 анонсировали переиздание GTA V, а не GTA VI
«Если делать предположение, — продолжил бывший продюсер из Rockstar, — то я бы сказал так: GTA VI не готова, а GTA V обеспечит хорошую доходность и увлекательные развлечения в стиле Grand Theft Auto через год, когда выйдет на PlayStation 5».
3DNews 05:34
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19