Политика

РБКРБКПесков заявил о позволяющих достроить «Северный поток-2» мощностях

«Действительно, есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России трубоукладчик, который позволит закончить строительство трубопровода через несколько месяцев.
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с чего всё началось

Кремль заявил о наличии средств для завершения «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения, что у России есть собственный трубоукладчик, который может за несколько месяцев достроить "Северный поток — 2", несмотря на санкции.
РИА Новости04:26

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Песков заявил о наличии мощностей для завершения «Северного потока – 2»

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Кремль объяснил слова Путина про строительство «Северного потока-2» своими силами

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Песков рассказал о «мощностях», которые помогут достроить «Северный поток - 2»

Газета.Ru04:34

В Кремле оценили возможность завершения проекта «Северный поток — 2»

RT на русском04:32

Песков заявил о позволяющих достроить «Северный поток-2» мощностях

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Кремль заявил о наличии средств для завершения «Северного потока — 2»

РИА Новости04:26

Песков: у РФ есть мощности для завершения «Северного потока - 2» в обозримой перспективе

ТАСС04:23
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
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Политика

Новак пообещал достроить «Северный поток-2»

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Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании

Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем

Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
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РБК 05:39
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Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

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Миллер сообщил о скором начале поставок газа по «Турецкому потоку»

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в четверг, что поставки газа по трубопроводу "Турецкий поток" начнутся уже через несколько дней.
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Мнучин объяснил «исчезновение» $1,5 трлн наличными

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Skoda объявила скидки на свои автомобили в январе

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Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

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Два хоккеиста ярославского «Локомотива» сыграют в «Матче звезд» КХЛ

Всего в звездном шоу примут участие 40 хоккеистов из 24 клубов КХЛ. Сам «Матч звезд КХЛ» пройдет в Москве 18−19 января 2020 года.
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Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

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В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
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В Приморье ребенок случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру

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Михаил Боярский отмечает 70-летний юбилей

В этот четверг, 26 декабря, известному российскому актеру Михаилу Боярскому исполняется 70 лет.
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Правительство запретило покупать иностранные системы хранения данных

Правительство России запретило для государственных нужд приобретать иностранные системы хранения данных.
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Кольцеобразное солнечное затмение смогут увидеть томичи в четверг

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