Армия и оружие
Lenta.ruПесков заявил о предательстве США курдов
США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 23 октября. Он добавил, что американская сторона чуть ли не вынуждает курдов воевать с турками.
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с чего всё началось
Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками", - сказал Песков. Так он прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях с Турцией территории.Интерфакс02:46
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:05, Вашингтон
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Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
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В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
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Путин и Эрдоган договорились по Сирии
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Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
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У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей
У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
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Космос
Ученые обнаружили необычную галактику
ГЛАС.RU 02:48
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Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Происшествия
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге
Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru 06:29
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Армия и оружие
Один боевик ВСУ погиб, трое ранены в Донбассе за минувшие сутки
За минувшие сутки в результате боев на линии соприкосновения в Донбассе погиб украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще один – "боевую травму".
ИА Новороссия 01:42
Здоровье
Минздрав не исключил запуск дистанционной продажи рецептурных лекарств
Минздрав допустил возможность запуска дистанционной продажи рецептурных лекарств.
Доктор Питер 03:34
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Визитку Путина продают за два миллиона рублей
На одном из интернет-сайтов на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
РИА Новости 05:00
Армия и оружие
Российская военная полиция в Сирии выдвинулась к границе с Турцией
22 октября в Сочи президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о введении с 23 октября в зону за пределами турецкой операции сирийских военных и российской военной полиции.
RT на русском 06:33
Экономика
Счетная палата поддерживает идею более амбиционного плана приватизации
Счетная палата поддерживает идею правительства РФ о подготовке более амбициозного плана приватизации на 2020-2022 годы.
ТАСС 04:25
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности США к войне с Турцией
Госсекретарь Соединенных штатов Майк Помпео заявил в интервью телеканалу CNBC, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Дождь вчера в 00:56
Авто
Электрический кроссовер Nissan Ariya, возможно, появится в России
На автосалоне в Токио компания Nissan показала новый электрический кроссовер Ariya.
Wroom.ru 05:11
Армия и оружие
Бригады морской пехоты переводят на новое штатное расписание
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Военное обозрение 05:31
Общество
В Совете Федерации объявили эвакуацию
В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 октября.
Lenta.ru 06:27
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботов
На московском международном форуме инновационного развития "Открытые инновации" премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на роботизацию, на рынке труда все равно будет найден баланс.
Piter.tv вчера в 09:36
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv вчера в 09:56
Политика
МИД РФ объяснил выгоду Киева от признания Крыма российским
Признание Киевом Крыма как части российской территории может стать залогом для дальнейших переговоров о морской границе между Украиной и Россией.
News.ru вчера в 08:34
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Частных продавцов в интернете стало больше покупателей
За два года объем рынка частных продаж в российском сегменте интернета вырос почти в два раза и по итогам 2019-го составит 568 млрд руб. (или 177 млн сделок), подсчитали аналитики Data Insight совместно с крупнейшей площадкой частных онлайн-объявлений Avito (результаты исследования есть в распоряжении РБК).
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Политика
Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.
Российская газета 05:15
Политика
Генсек НАТО призывает страны альянса расширить военную помощь Украине
В среду, 23 октября, стало известно, что Североатлантический альянс призывает страны, входящие в него, расширить военную помощь Украине.
Аргументы недели 06:04
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Авто
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа
Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый Hyundai Grandeur без камуфляжа. Снимки седана были опубликованы на портале Thekoreancarblog.
Somanyhorses 21 октября в 08:26