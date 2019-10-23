Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПесков заявил о предательстве США курдов

США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 23 октября. Он добавил, что американская сторона чуть ли не вынуждает курдов воевать с турками.
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Песков заявил, что США предали курдов

Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками", - сказал Песков. Так он прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях с Турцией территории.
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Песков: США предали сирийских курдов, вынуждая воевать с турками

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