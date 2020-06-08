"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

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