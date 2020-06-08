Политика
Российская газетаПесков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
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Общество
С 9 июня снимают режим самоизоляции и ограничений в Брянской области
Брянцам официально разрешат гулять на улице и заниматься физкультурой. Но с соблюдением дистанции и без массового скопления граждан.
БрянскToday 12:20
Гаджеты
Новые умные часы от Samsung получили название Galaxy Watch 3
Компания Samsung готовит к выходу новинку, смарт-часы следующего поколения. Известно, что они будут носить имя Galaxy Watch 3.
Народные новости вчера в 05:11
Авто
Toyota запускает продажи гибридного Toyota RAV4
Компания Toyota выпустила на японский рынок гибридный кроссовер Toyota RAV4 PHEV пятого поколения.
Автоновости дня 01:30
Авто
Автомобили Tesla получат «бесконечные» аккумуляторы
Машины и Механизмы 14:00
Авто
Seat анонсировал обновленный кроссовер Ateca
Компания Seat (входит в структуру VAG) опубликовала тизерное видео с обновленным кроссовером Ateca.
Автоновости дня 10:06
Авто
Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard
Отзыв коснулся 79 автомобилей, которые проданы в период с октября 2019 по 23 марта 2020 года.
Rusargument 13:38
Авто
УАЗ представил спецверсию УАЗ «Профи» для противопожарной службы
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, созданная при участии и с учетом всех требований МЧС модель полностью соответствует ГОСТу, а ее производством занимается партнер УАЗа – нижегородский завод спецавтомобилей «АвтоЛИК».
Автоновости дня 02:33
Авто
Тестовое производство новых двигателей запустили на «КамАЗе»
Серийное производство новых силовых установок начнется в 2021 году. Тем временем на фото показали электрические КамАЗы.
ГЛАС.RU 07:33
Авто
Британия хорошо заплатит водителям за переход с ДВС на электричество
По мнению президента General Motors Марка Рейса, люди не начнут массовое покупать электромобили, пока производители не сделают их дешевле и не обеспечат большую дальность хода.
Хайтек+ 13:46
Авто
Российский Kia Optima оборудуют новым мотором
Согласно свежему сертификату одобрения типа транспортного средства, который опубликовали поклонники марки на своем профильном форуме, новый Kia K5 будет комплектоваться для нашей страны двумя агрегатами и двумя автоматическими коробками передач.
SpeedMe вчера в 07:56
Авто
INEOS Automotive показал дизайн внедорожника Grenadier
Компания INEOS Automotive, которая готовит внедорожник на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, показала тизер новой модели, анонсировав дизайн машины.
Коммерсантъ 07:55
Авто
Компания Subaru представила тизер нового Crosstrek
Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.
Тарантас Ньюс 06 июня в 07:14
Авто
Конкурент Toyota Highlander от китайского Geely вышел в продажу
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили вчера в 22:58
Авто
За 300 тысяч: пять автомобилей, которые не ломаются
За рулем 09:00
Гаджеты
В России открыт предзаказ на Sony Xperia 1 II
Компания Sony сегодня объявила старт предзаказа на флагманскую модель Xperia 1 II. Стоимость составляет 79 990 рублей.
ITZine.ru 05:08
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
Авто
Рассекречен самый бюджетный кроссовер Skoda
Новый Skoda Kliq в первую очередь появится на индийском рынке.
Новые автомобили вчера в 23:57
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана
Piter.tv вчера в 08:32
Армия и оружие
Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару
СМИ со ссылкой на портал Defense News Nigeria сообщают о том, что Египет начал концентрировать войска на границе с Ливией.
Военное дело 04:01
Игры
Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed
Evo-rus.com 12:52
Гаджеты
Инсайдеры опубликовали снимки Xiaomi Mi Band 5
Инсайдеры раскрыли информацию о браслете Mi Band 5 в Twitter. Фитнес-браслет будет оснащен системой бесконтактной оплаты.
Экономика сегодня 06 июня в 09:20
Гаджеты
Смартфон Motorola One Fusion получит аккумулятор на 5000 мАч
Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Motorola One Fusion, выход которых ожидается в текущем месяце.
Megaobzor.com 06:06
Армия и оружие
Al-Masdar News: турецкие ПВО не смогли помешать налету МиГ-29 в Идлибе
ВВС Сирии впервые нанесли удары по террористам в сирийских провинциях Идлиб и Хама с использованием недавно поставленных Россией истребителей МиГ-29.
Недвижимость.RU 07:58
Общество
Русские байкеры вышли охранять Брайтон-Бич от беспорядков
Байкеры планируют охранять улицы, где в большинстве своем живут выходцы из СССР, от беспорядков, связанных с протестами против полицейского произвола в отношении афроамериканцев.
Рамблер 05:47
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
REGNUM 11:58
Кино
Кеннет Брана не смог указать на главного злодея в фильме «Довод»
Британо-ирландский актер театра и кино Кеннет Брана, исполнивший одну из главных ролей в фильме Кристофера Нолана Довод, сомневается, играет ли он антагониста или нет.
iReactor 12:49
Гаджеты
Пользователи Samsung могут получить принудительную рекламу
Сообщается, что всплывающие окна будут отображаться только на бюджетных смартфонах Samsung серии A и M. На фотографии показан 15-секундный таймер на экране блокировки, который пользователю нужно посмотреть, прежде чем разблокировать устройство.
NewInform 08:42