Политика
Российская газетаПесков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
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Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Общество
Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Общество
СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
Культура
Первый канал объяснил замену титров «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня.
Известия 07:29
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
Общество
Михалков раскрыл планы Грефа по уничтожению образования в России
В новом выпуске своей авторской программы «Бесогон», получившем название «Над пропастью во лжи», режиссер Никита Михалков особое внимание уделил теме образования.
ИА Новороссия вчера в 02:02
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Хоккей
Захаркин о назначении Лямся: «В руководстве „Салавата“ постоянно новые люди, логика принимаемых решений непонятна»
Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин высказался касательно назначения Томи Лямся главным тренером клуба вместо Николая Цулыгина, который стал помощником финна.
Sports.ru 06:50
Экономика
В России запустят первый банковский сервис микроинвестирования
Первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку — запустит «Тинькофф».
Известия 06:58
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 06:40
Общество
Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда
Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
RT на русском 04:15
Футбол
CIES представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал обновленный список самых дорогостоящих футболистов мира.
Sport24.ru 07:47
Общество
Премьер Армении Пашинян вылечился от коронавируса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о выздоровлении после заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 07:36
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
Экономика
Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам
Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам в первом квартале, следует из статистического бюллетеня ЦБ (.pdf), который проанализировал РБК.
Коммерсантъ 01:44
Общество
Собянин: в Москве удалось не допустить взрывного характера пандемии
Москва выбрала сбалансированный сценарий действий для сдерживания пандемии коронавируса.
ТВ Центр 07:02
Здоровье
Пик заболевания коронавирусом в Ивановской области еще не пройден
По состоянию на 8 июня на территории Ивановской области официально зарегистрированы 2822 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 117 диагнозов.
Частник.Ru 04:55
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Абрамович купил картину Мунка «Крик» за 120 млн долларов
ФАН вчера в 16:16
Общество
Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с пандемией коронавируса, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей.
РИА Новости 07:57
Наука
Повторяющееся негативное мышление повышает риск появления слабоумия
В опубликованном на страницах издания Alzheimer's & Dementia исследовании говорится о том, ученые изучили состояние здоровья людей старше 55 лет и выяснили, что «повторяющееся негативное мышление» (RNT) имеет прямую взаимосвязь с возрастным снижением когнитивных функций головного мозга, а также влияет на отложение вредных белков мозга, являющихся частой причиной болезни Альцгеймера.
ГЛАС.RU 04:32
Происшествия
В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин
В Петербурге пациент Елизаветинской больницы ранил двух женщин, которые тоже проходят там лечение.
Российская газета 05:02
Футбол
Временные трибуны «Екатеринбург Арены» будут демонтированы к декабрю
Временные трибуны "Екатеринбург Арены", возведенные для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, будут демонтированы к декабрю этого года, сообщается в релизе пресс-службы Градостроительного института пространственного моделирования и развития "Гипрогор Проект", который осуществляет работы по преобразованию стадиона.
РИА Новости 07:10
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02