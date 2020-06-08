Политика
Российская газетаПесков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Читать в источнике
Оценить3,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Общество
Москва поэтапно снимает ограничения по коронавирусу
Столица постепенно снимает ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 07:53
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Происшествия
Стрелявший в Москве из окна мужчина умер в больнице
Следственный комитет России (СКР) сообщил о смерти мужчины, который вечером 7 июня открыл огонь по прохожим из окна.
Коммерсантъ 03:39
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 08:04
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала свой завтрак вслед за Рудковской
Следом за известным российским продюсером Яной Рудковской красиво сервированные столы стали публиковать и другие популярные люди, например, фигуристка Татьяна Навка.
RuNews24.ru вчера в 08:47
Футбол
Вагнер Лав заработает 800 тысяч евро за сезон в ЦСКА
Москва, 8 июня 2020, 16:14 — REGNUM Стала известна заработная плата бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.
REGNUM 09:14
Общество
Масочно-перчаточный режим в Москве сохранится
Несмотря на отмену в Москве с 9 июня режима самоизоляции и пропускной системы для поездок по городу, ношение масок и перчаток по-прежнему останется обязательным при посещении общественных мест и на прогулках, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина, подписанного в понедельник.
Интерфакс 09:03
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
Общество
Минздрав Астраханской области возглавил новый министр
Губернатор Астраханской области, наконец, назначил министра здравоохранения региона. Им стал Алексей Васильевич Спирин.
Канал 7+ 08:10
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня 01:29
Музыка
Стример удалил все видео с Twitch — это произошло после ужесточений правил сервиса о музыкальном контенте
Утром 8 июня стало известно, что треки из сервисов потоковой передачи музыки, таких как Spotify, теперь нельзя включать в Twitch.
Evo-rus.com 08:56
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Экономика
Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз
По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
РБК 04:15
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
Общество
Роспотребнадзор разрешил купаться в двух водоемах Свердловской области
Коммерсантъ Екатеринбург 05:06
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Общество
Онищенко напомнил о вреде антисептиков
Геннадий Онищенко рассказал о вреде дезинфектантов и посоветовал читать инструкцию.
Московский Комсомолец в Марий Эл 01:55
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15
Авто
SEAT анонсировал обновленный кроссовер Ateca
С 2016 года Seat продал 300 000 копий Ateca, но теперь для компании настало время обновить свой внедорожник, который уже несколько раз попадался в объективы шпионских фотокамер, о чем сам бренд предпочитает умалчивать.
32CARS.ru 06:27
Футбол
Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона
Сербский защитник Бранислав Иванович уйдёт из «Зенита» в конце сезона. Об этом сообщает Sportski žurnal.
78.ru 06:15
Армия и оружие
Переброску египетских танков Abrams к границе с Ливией сняли на видео
Внушительная колонна тягачей с большегрузными трейлерами, перевозящими танки M1A1 Abrams египетской армии, замечена на шоссе, ведущем к ливийской границе.
Российская газета 05:34
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17
США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.
Lenta.ru 05:41
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия вчера в 08:01
Общество
Тушение нефтяного пожара из пушки показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео снайперского выстрела из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" по горящей нефтяной скважине в Иркутской области.
Российская газета 06:28
Космос
Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней
Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
Российская газета 09:04