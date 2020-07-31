Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПесков заявил о приверженности Москвы нормандскому формату

Россия по-прежнему привержена Минским договоренностям по урегулированию в Донбассе, ни о каком сворачивании "нормандского формата" речи не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Песков прокомментировал информацию о сворачивании переговоров по Донбассу

Ранее СМИ сообщили, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.
РИА Новости05:51

Подробнее о событии

Песков: Козак не заявлял о сворачивании переговоров по урегулированию на Украине

ТАСС09:13

В Кремле назвали минские договоренности безальтернативными

РИА Новости05:51

Песков заявил о приверженности Москвы нормандскому формату

Интерфакс06:17

Песков заявил, что о сворачивании «нормандского формата» речи не идет

Газета.Ru06:03

В Кремле исключили сворачивание переговоров в «нормандском формате»

РБК06:03

В Кремле негативно оценили публикацию письма Козака в украинских СМИ

Московский Комсомолец06:01

Кремль опроверг сворачивание переговоров по Донбассу

Коммерсантъ06:38
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Политика

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул

Задержанные в Белоруссии российские граждане направлялись в Стамбул и находились в республике проездом.
Деловое.ТВ 06:55
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Игры

Мошенники попытались организовать ложный бета-тест Cyberpunk 2077

Мошенники попытались организовать закрытое бета-тестирование Cyberpunk 2077, приглашая пользователей принять в нем участие через рассылку спама.
Дни24 05:11
1
Общество

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
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Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
7
Кино

Кинокомпания Universal договорилась о показе «Форсаж 9» в кинотеатрах

В соглашении между кинокомпанией и сетью кинотеатров говорится о показе ленты на протяжении трех уикендов.
Восток-Медиа вчера в 09:26
12
Авто

Компания Subaru снимет с производства купе BRZ

На днях Subaru сообщила о том, что руководство приняло окончательное решение, итогом которого станет завершение продажи купе Subaru BRZ, производство которого налажено на заводе в Гунме.
32CARS.ru 04:02
Политика

Российскому консулу разрешили посетить задержанных в Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии разрешил российскому консулу посетить 33 задержанных россиян.
Коммерсантъ 08:35
5
Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
68
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
1,8K
Происшествия

В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей

В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 08:54
17
Здоровье

В Омской области выявили 125 новых случаев коронавируса

Стоит отметить, что Омская область с 6768 заболевшими уже вышла на 11-е место в коронавирусном рейтинге страны с наибольшим числом инфицированных лиц.
RuNews24.ru 04:01
55
Армия и оружие

Британская пресса: Российский спутник выпустил ракету в направлении атмосферы Земли

Из материала: В США поняли, что "Космос-2543" - необычный спутник, так как он после своих маневров выпустил неизвестную ракету в сторону земной атмосферы.
Военное обозрение 07:34
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
516
Общество

Получивший травму Тихонов покинул отряд космонавтов

Газета.Ru 09:24
Футбол

Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru вчера в 02:20
Здоровье

Врачи рассказали о вреде дешевых каш

Актуальные Новости 09:37
1
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
164
Политика

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ вчера в 18:25
4
Технологии

Twitter усилил меры безопасности из-за атаки хакеров

Были взломаны 130 аккаунтов, среди них — страницы главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса и других известных людей, пишет «Коммерсантъ».
Говорит Москва 00:52
1
Экономика

Для ОЭЗ «Титановая долина» построят железную дорогу за 1,6 млрд рублей

Уточняется, что по в соответствии с соглашением планируется строительство железнодорожных путей протяженностью 7,6 км, а также будет обеспечено примыкание к инфраструктуре общего пользования станции Верхняя Салда.
ТАСС 08:15
Общество

Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в Москве

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из клиник Москвы после болезни.
Вечерняя Москва 08:30
11
Общество

Ограничения в Курской области продлены до 10 августа

Очередные изменения внесены в распоряжение губернатора Курской области «О введении режима повышенной готовности».
Курские известия 08:31
Кино

Netflix выпустит сериал по мотивам игры Splinter Cell

Стриминговый сервис Netflix собрался выпустить мультипликационный сериал в стиле аниме по мотивам игр Splinter Cell компании Ubisoft, сообщил Variety.
Телеканал 360° 07:56
7
Экономика

Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян

Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
2,4K
Технологии

Amazon потратит $10 млрд на сеть спутникового Интернета

Крупнейшая в мире компания на рынке электронной коммерции Amazon вложит свыше $10 млрд в создание сети спутникового Интернета.
News.ru 05:59
6
Политика

Путин подписал закон, регламентирующий публикацию материалов о ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, не допускающий публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства.
Интерфакс 09:18
Политика

Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала

Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна 08:34
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Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

RT на русском 03:17
Происшествия

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

РИА Новости 03:57
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