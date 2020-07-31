Политика
ИнтерфаксПесков заявил о приверженности Москвы нормандскому формату
Россия по-прежнему привержена Минским договоренностям по урегулированию в Донбассе, ни о каком сворачивании "нормандского формата" речи не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Ранее СМИ сообщили, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.РИА Новости05:51
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Политика
Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул
Задержанные в Белоруссии российские граждане направлялись в Стамбул и находились в республике проездом.
Деловое.ТВ 06:55
Игры
Мошенники попытались организовать ложный бета-тест Cyberpunk 2077
Мошенники попытались организовать закрытое бета-тестирование Cyberpunk 2077, приглашая пользователей принять в нем участие через рассылку спама.
Дни24 05:11
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Кино
Кинокомпания Universal договорилась о показе «Форсаж 9» в кинотеатрах
В соглашении между кинокомпанией и сетью кинотеатров говорится о показе ленты на протяжении трех уикендов.
Восток-Медиа вчера в 09:26
Авто
Компания Subaru снимет с производства купе BRZ
На днях Subaru сообщила о том, что руководство приняло окончательное решение, итогом которого станет завершение продажи купе Subaru BRZ, производство которого налажено на заводе в Гунме.
32CARS.ru 04:02
Политика
Российскому консулу разрешили посетить задержанных в Белоруссии
Следственный комитет Белоруссии разрешил российскому консулу посетить 33 задержанных россиян.
Коммерсантъ 08:35
Фигурное катание
Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Происшествия
В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей
В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 08:54
Здоровье
В Омской области выявили 125 новых случаев коронавируса
Стоит отметить, что Омская область с 6768 заболевшими уже вышла на 11-е место в коронавирусном рейтинге страны с наибольшим числом инфицированных лиц.
RuNews24.ru 04:01
Армия и оружие
Британская пресса: Российский спутник выпустил ракету в направлении атмосферы Земли
Из материала: В США поняли, что "Космос-2543" - необычный спутник, так как он после своих маневров выпустил неизвестную ракету в сторону земной атмосферы.
Военное обозрение 07:34
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Общество
Получивший травму Тихонов покинул отряд космонавтов
Газета.Ru 09:24
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru вчера в 02:20
Здоровье
Врачи рассказали о вреде дешевых каш
Актуальные Новости 09:37
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Политика
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Технологии
Twitter усилил меры безопасности из-за атаки хакеров
Были взломаны 130 аккаунтов, среди них — страницы главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса и других известных людей, пишет «Коммерсантъ».
Говорит Москва 00:52
Экономика
Для ОЭЗ «Титановая долина» построят железную дорогу за 1,6 млрд рублей
Уточняется, что по в соответствии с соглашением планируется строительство железнодорожных путей протяженностью 7,6 км, а также будет обеспечено примыкание к инфраструктуре общего пользования станции Верхняя Салда.
ТАСС 08:15
Общество
Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в Москве
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из клиник Москвы после болезни.
Вечерняя Москва 08:30
Общество
Ограничения в Курской области продлены до 10 августа
Очередные изменения внесены в распоряжение губернатора Курской области «О введении режима повышенной готовности».
Курские известия 08:31
Кино
Netflix выпустит сериал по мотивам игры Splinter Cell
Стриминговый сервис Netflix собрался выпустить мультипликационный сериал в стиле аниме по мотивам игр Splinter Cell компании Ubisoft, сообщил Variety.
Телеканал 360° 07:56
Экономика
Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян
Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
Технологии
Amazon потратит $10 млрд на сеть спутникового Интернета
Крупнейшая в мире компания на рынке электронной коммерции Amazon вложит свыше $10 млрд в создание сети спутникового Интернета.
News.ru 05:59
Политика
Путин подписал закон, регламентирующий публикацию материалов о ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал закон, не допускающий публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства.
Интерфакс 09:18
Политика
Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала
Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна 08:34
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
RT на русском 03:17
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57