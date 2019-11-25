Россия предоставила всю необходимую информацию Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжит взаимодействие с этой организацией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил о продолжении работы с WADA

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