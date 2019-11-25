Спорт

News.ruNews.ruПесков заявил о продолжении работы с WADA

Россия предоставила всю необходимую информацию Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжит взаимодействие с этой организацией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»

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Почти две трети населения Украины положительно оценивают действия президента страны Владимира Зеленского.
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