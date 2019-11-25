Спортивные власти России предоставили все необходимые данные Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжат работать с этой организацией. Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков заявил о продолжении взаимодействий с WADA

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