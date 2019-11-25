Спорт
ИзвестияПесков заявил о продолжении взаимодействий с WADA
Спортивные власти России предоставили все необходимые данные Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжат работать с этой организацией. Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Политика
МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь
В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
РИА Новости 02:56
Музыка
Певица из Польши победила на детском Евровидении
iReactor вчера в 13:12
Экономика
Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
РИА Новости вчера в 00:00
Общество
В России почти 80% женщин-убийц защищались от домашнего насилия
Rostov gazeta 06:18
Политика
Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора
Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.
ТАСС 06:18
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Газета.Ru 04:42
Общество
Берлин призвал Китай допустить экспертов в Синьцзянь-Уйгурский округ
Германия обеспокоена сообщениями о возможных нарушениях прав человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе в Китае, просит Пекин допустить экспертов ООН в регион для проведения независимой оценки, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
РИА Новости 06:28
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru вчера в 21:21
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
В список не попал лидер команды Тайсон.
Soccer.ru вчера в 10:17
Политика
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Встреча тет-а-тет российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на нормандском саммите в Париже не планируется.
Газета.Ru 05:42
Общество
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад.
РИА Новости вчера в 15:45
Гаджеты
Монструозный 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X действительно существует
Компания AMD недавно представила лишь два процессора Ryzen Threadripper нового поколения: 24-ядерный Threadripper 3960X и 32-ядерный Threadripper 3970X.
iXBT.com 04:28
Политика
Лео Бокерия стал почётным президентом центра имени Бакулева
Кардиохирург Лео Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева.
RT на русском 05:46
Происшествия
В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика
В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Российская газета 23 ноября в 06:29
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
REGNUM вчера в 11:53
Общество
Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару
Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Rambler News Service вчера в 01:07
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Общество
В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном
В Кургане священник отказался крестить ребенка из-за большого родимого пятна, сообщает "Подъем" Девочка родилась с невусом, который занимает 80% тела.
Главный региональный 06:29
Экономика
Долги Дагестана за электроэнергию достигли 37,5 миллиарда рублей
Долги СКФО перед производителями электроэнергии составляют около 50 млрд рублей, из которых 37,5 млрд рублей – неплатежи потребителей Дагестана.
Махачкалинские известия 06:23
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфоны Mi Note 10 и Redmi Note 8T
Компания Xiaomi представила в России сразу три новые модели смартфонов: Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, а также Redmi Note 8T.
UfaTime.ru 22 ноября в 04:26
Религия
Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
Известия 03:57
Футбол
РУСАДА проверило шесть футболистов РПЛ на допинг в октябре
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело тестирование на допинг шестерых футболистов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре.
News.ru 03:22
Игры
В Steam вышла игра 30-летней давности
22 ноября в Steam вышла текстовая MMO BatMUD, при том что её релиз состоялся 14 апреля 1990 года.
CyberSport.ru 05:35
Экономика
Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд
Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
РБК 03:39
Политика
Клинцевич ответил украинскому генералу после заявления о базе в Крыму
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил слова главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака.
Мойка78 вчера в 22:14