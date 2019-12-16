Политика

ТАССТАССПесков заявил о разнице в подходах Порошенко и Зеленского

"Не дело Москвы каким-то образом констатировать разницу [в подходах Порошенко и Зеленского], хотя, безусловно, разница в подходах есть", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле рассказали о разнице между Порошенко и Зеленским

Газета.Ru09:03

Песков назвал различия между Зеленским и Порошенко

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В Кремле назвали разницу между Зеленским и Порошенко

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Песков заявил о разнице в подходах Порошенко и Зеленского

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Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии клуба после перехода 75% акций под контроль государственной корпорации ВЭБ.
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Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

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