"Не дело Москвы каким-то образом констатировать разницу [в подходах Порошенко и Зеленского], хотя, безусловно, разница в подходах есть", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил о разнице в подходах Порошенко и Зеленского

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