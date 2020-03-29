Коронавирус
РБКПесков заявил о сохранении обычного режима работы президента
«Работа есть работа, тем более работа президента», — отмечал он. Кроме того, меры самоизоляции не применимы к Путину в силу того, что он живет в не в своей московской квартире, а в государственной резиденции.
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— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 14:00
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Общество
Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Общество
В Италии предупредили о бунтах на юге страны из-за карантина
На юге Италии продолжительный карантин может спровоцировать восстание населения.
Общество
Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщала, что власти города в скором времени введут специальные пропуска, по которым можно будет выходить из дома.
Общество
Сервисы доставки продолжат работу в Москве и в Подмосковье и после введения ограничения на передвижение людей
По сведениям РБК, ужесточение не затронуло эту сферу, но операторы начали готовить курьерам справки, подтверждающие их статус.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Здоровье
Назвали новый признак заражения коронавирусом
Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
Происшествия
Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя
Самолёт, выполняющий рейс Сочи—Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Футбол
Запомните эти имена. За чьи трансферы совсем скоро будут бороться топ-клубы
Хавбек уже перерос чемпионат Турции, но все еще не спешит покидать родной клуб.
Общество
Магазины и службы доставки в Москве продолжат работать в условиях карантина
В агрегаторах доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», а также службе доставки «Достаевский» также продолжают работать.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Общество
Оперштаб объяснил правила использования спецпропусков в Москве
В оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом сообщили, что на данный момент спецпропуск для передвижения по столице не требуется, предъявлять специальный документ будет необходимо после публикации отдельного акта.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Политика
В Италии попросили разрешить доставку гумпомощи из Крыма
В Италии Ассоциация адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale (Палата специалистов по уголовному европейскому праву) обратилась к президенту России Владимиру Путину и законодательным органам России с просьбой признать гуманитарной помощью груз для Неаполя, собранный в Крыму.
Здоровье
В Тульской области оборудуют 733 койки для больных коронавирусом
Сегодня, 29 марта, первый заместитель Губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел совещание с главными врачами медицинских учреждений региона.
Игры
Оригинальная версия NieR станет доступна на PS4, Xbox One и РС
Японский разработчик компьютерных игр Square Enix в ходе онлайн-трансляции, посвященной десятому юбилею выхода игры NieR, анонсировал релиз оригинальной части игры на для PS4, Xbox One и РС.
Общество
ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 638 тысяч человек
Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире составляет 638 146 человек.
Политика
Вернувшихся на родину украинцев обязали соблюдать режим обсервации
Правительство страны обязало вернувшихся из-за границы граждан соблюдать режим обсервации.
Авто
Список функций авто, о которых не знает большинство водителей
Редакция издания SpeedMe.ru назвала интересные и нужные «фишки», которые присутствуют в некоторых автомобилях, но о которых не знают владельцы.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Здоровье
Жертвами коронавируса на Украине стали десять человек
Ранее стало известно, что США предоставят Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $1,2 млн для борьбы с коронавирусом.
Хоккей
У наставника ярославского «Локомотива» обнаружен коронавирус
Контракт Майкла Пелино с ярославским клубом действует до 30 апреля, но он покинул Ярославль досрочно.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014
Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса.
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Политика
Украинские министры подали в отставку в разгар пандемии коронавируса
На Украине подали в отставку министры финансов Игорь Уманский и здравоохранения Илья Емец.