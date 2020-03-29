Нет. Мы работаем по расписанию.

«Работа есть работа, тем более работа президента», — отмечал он. Кроме того, меры самоизоляции не применимы к Путину в силу того, что он живет в не в своей московской квартире, а в государственной резиденции.

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