Коронавирус

РБКРБКПесков заявил о сохранении обычного режима работы президента

«Работа есть работа, тем более работа президента», — отмечал он. Кроме того, меры самоизоляции не применимы к Путину в силу того, что он живет в не в своей московской квартире, а в государственной резиденции.
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Дмитрий Песков
Нет. Мы работаем по расписанию.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 14:00

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Режим работы Путина останется прежним

РИА Новости14:39

Органы власти продолжат работу, несмотря на введенные в Москве ограничения

Интерфакс14:12

Путин продолжает работать в прежнем режиме на фоне ужесточения режима самоизоляции в Москве

Коммерсантъ13:59

Песков сообщил, что Путин продолжает работать в прежнем режиме

Вечерняя Москва14:09

Песков заявил о сохранении обычного режима работы президента

РБК14:26

Песков заявил, что режим работы Путина останется прежним

RT на русском14:07

В Кремле заявили, что президент и администрация продолжат работу в прежнем режиме

Газета.Ru14:05
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 15:42
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 12:52
Общество

В Италии предупредили о бунтах на юге страны из-за карантина

На юге Италии продолжительный карантин может спровоцировать восстание населения.
ToDay News Ufa 07:44
Общество

Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщала, что власти города в скором времени введут специальные пропуска, по которым можно будет выходить из дома.
РБК 15:25
Общество

Сервисы доставки продолжат работу в Москве и в Подмосковье и после введения ограничения на передвижение людей

По сведениям РБК, ужесточение не затронуло эту сферу, но операторы начали готовить курьерам справки, подтверждающие их статус.
Эхо Москвы 16:02
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Здоровье

Назвали новый признак заражения коронавирусом

Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
ToDay News Ufa вчера в 07:31
Происшествия

Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя

Самолёт, выполняющий рейс Сочи—Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
RT на русском 16:45
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия вчера в 20:28
Футбол

Запомните эти имена. За чьи трансферы совсем скоро будут бороться топ-клубы

Хавбек уже перерос чемпионат Турции, но все еще не спешит покидать родной клуб.
Матч ТВ 02:15
Общество

Магазины и службы доставки в Москве продолжат работать в условиях карантина

В агрегаторах доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», а также службе доставки «Достаевский» также продолжают работать.
Коммерсантъ 15:07
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
Общество

Оперштаб объяснил правила использования спецпропусков в Москве

В оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом сообщили, что на данный момент спецпропуск для передвижения по столице не требуется, предъявлять специальный документ будет необходимо после публикации отдельного акта.
RT на русском 14:46
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Политика

В Италии попросили разрешить доставку гумпомощи из Крыма

В Италии Ассоциация адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale (Палата специалистов по уголовному европейскому праву) обратилась к президенту России Владимиру Путину и законодательным органам России с просьбой признать гуманитарной помощью груз для Неаполя, собранный в Крыму.
МонаВиста 08:45
Здоровье

В Тульской области оборудуют 733 койки для больных коронавирусом

Сегодня, 29 марта, первый заместитель Губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел совещание с главными врачами медицинских учреждений региона.
Первый Тульский 10:30
Игры

Оригинальная версия NieR станет доступна на PS4, Xbox One и РС

Японский разработчик компьютерных игр Square Enix в ходе онлайн-трансляции, посвященной десятому юбилею выхода игры NieR, анонсировал релиз оригинальной части игры на для PS4, Xbox One и РС.
Народные новости 11:51
Общество

ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 638 тысяч человек

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире составляет 638 146 человек.
Вечерняя Москва 15:48
Политика

Вернувшихся на родину украинцев обязали соблюдать режим обсервации

Правительство страны обязало вернувшихся из-за границы граждан соблюдать режим обсервации.
News.ru 16:25
Авто

Список функций авто, о которых не знает большинство водителей

Редакция издания SpeedMe.ru назвала интересные и нужные «фишки», которые присутствуют в некоторых автомобилях, но о которых не знают владельцы.
Тарантас Ньюс вчера в 06:42
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Здоровье

Жертвами коронавируса на Украине стали десять человек

Ранее стало известно, что США предоставят Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $1,2 млн для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 15:29
Хоккей

У наставника ярославского «Локомотива» обнаружен коронавирус

Контракт Майкла Пелино с ярославским клубом действует до 30 апреля, но он покинул Ярославль досрочно.
REGNUM 16:08
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам из-за коронавируса

Discover24 02:47
Общество

Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса.
Интерфакс 04:29
Общество

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
РИА Новости 09:30
Политика

Украинские министры подали в отставку в разгар пандемии коронавируса

На Украине подали в отставку министры финансов Игорь Уманский и здравоохранения Илья Емец.
Вести.Ru 15:52
Как работают Яндекс.Новости?
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