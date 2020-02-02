«Уже все трудоустроены», - сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе бывших министров. 29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.

Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Общество Новый КоАП существенно повышает штрафы за превышение скорости Максимальное наказание предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, — наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Политика Эстония сочла границу с Россией «фальсификацией истории» В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет переговоров, в феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и Эстонии.

Общество Первые ночные регистрации брака прошли в Москве В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.

Происшествия Петербуржцы вышли на митинг в защиту обрушившегося СКК Днем 2 февраля на углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина начался митинг в защиту обрушившегося спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК).

Шоу-бизнес Мать Аршавина объяснила, почему выселила внучку из дома Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина рассказала, почему приняла решение выселить бывшую супругу спортсмена Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.

Политика Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Футбол Неймар получил желтую карточку за издевательский финт В матче чемпионата Франции против "Монпелье" (5:0) судья показал предупреждение бразильскому игроку за издевательский финт против Жерома Бризара.