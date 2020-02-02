Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПесков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

«Уже все трудоустроены», - сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе бывших министров. 29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
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Кремль: все бывшие члены правительства РФ нашли новую работу

URA.Ru06:42

Кремль сообщил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

РБК07:05

В Кремле рассказали о трудоустройстве бывших членов правительства

RT на русском06:56

Песков сообщил, что все члены ушедшего в отставку правительства трудоустроены

ТАСС07:39

В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

РИА Новости06:33

В Кремле сообщили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Интерфакс06:21

Все бывшие министры трудоустроены

Вести.Ru05:48
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Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Политика

Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
RT на русском 08:49
Общество

Новый КоАП существенно повышает штрафы за превышение скорости

Максимальное наказание предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, — наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей.
REGNUM 30 января в 12:38
Политика

Эстония сочла границу с Россией «фальсификацией истории»

В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет переговоров, в феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и Эстонии.
Lenta.ru 08:34
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать беременность

В течение нескольких месяцев резидент юмористической программы Comedy Club и телеведущая Марина Кравец скрывала свое интересное положение.
Gazeta.SPb 08:52
Общество

Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Lenta.ru 06:14
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака

Американская актриса и модель Памела Андерсон и голливудский кинопродюсер Джон Питерс решили расстаться. Паузу в отношениях взяла актриса.
НТВ 05:35
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва

Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
OAnews вчера в 05:16
Общество

Первые ночные регистрации брака прошли в Москве

В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Российская газета 01:24
Происшествия

Петербуржцы вышли на митинг в защиту обрушившегося СКК

Днем 2 февраля на углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина начался митинг в защиту обрушившегося спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК).
МР7.ру 05:47
Политика

Писатель Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

BFM.ru 03:00
Здоровье

Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите

Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
РБК 06:39
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила, почему выселила внучку из дома

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина рассказала, почему приняла решение выселить бывшую супругу спортсмена Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
NewInform 31 января в 19:40
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 15:26
Политика

В США вводят режим ЧС из-за распространения коронавируса

Власти США приняли решение ввести с воскресенья режим ЧС в стране из-за распространения коронавируса.
ТК Звезда 31 января в 17:20
Общество

Израиль не пустил в страну группу китайцев и отправил их на самолете в Россию

Власти Израиля отказались пустить в страну рейс из России с 35 гражданами Китая и выслали их обратно в Москву.
Росбалт 07:49
Происшествия

Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео

Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео.
Lenta.ru 02:55
Футбол

«Ювентус» разгромил «Фиорентину», Роналду оформил дубль с пенальти

РИА Новости 08:38
Происшествия

В ДТП на северо-западе Москвы погибли два человека

Автомобиль врезался в дерево на улице Свободы в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
ТАСС 08:22
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

В матче чемпионата Франции против "Монпелье" (5:0) судья показал предупреждение бразильскому игроку за издевательский финт против Жерома Бризара.
Газета.Ru 07:17
Общество

В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса

В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС.
РБК 08:45
Происшествия

Землетрясение произошло в Алтайском крае

Интерфакс 05:18
Политика

Кириенко: Россия обеспечила гарантии по пенсиям, несмотря на санкции

Даже в условиях санкций Россия смогла справиться с мировым финансовым кризисом и создать подушку безопасности для обеспечения социальных гарантий по пенсиям, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, отвечая на вопрос о смысле изменения Конституции РФ.
РИА Новости 07:35
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»

Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Известия 01:43
Фигурное катание

Загитова упала во время показательного номера на ледовом шоу Слуцкой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в шоу Ирины Слуцкой на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области.
Чемпионат 03:39
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