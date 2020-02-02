Политика
Rambler News ServiceПесков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства
«Уже все трудоустроены», - сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе бывших министров. 29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
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Футбол
Кокорин тренируется с «Зенитом-2»
Политика
Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Общество
Число жертв коронавируса выросло до 304, заражены 14380 человек
По сообщению госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число жертв коронавируса 2019-nCoV выросло до 304.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала себя «некрасивую» в 18-летнем возрасте
В прежнее время Екатерина Климова считала себя некрасивой девушкой. Актриса обнародовала в микроблоге фотографию, показав себя 18-летней.
Шоу-бизнес
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
Технологии
Беспроводную зарядку для смартфона создают в России
Российские разработчики создали уникальную беспроводную зарядку для смартфона.
Экономика
Россия оказалась в лидерах по дешевизне бензина в Европе
Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
Кино
Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм
Британская киноакадемия BAFTA назвала лучшим фильмом драму «1917» о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса.
Происшествия
Гараж-мастерская горит в Холмске
Армия и оружие
В США напомнили об «ужасной репутации» МиГ-29
Хотя МиГ-29 ( согласно кодификации НАТО Fulcrum — «Точка опоры») стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию», полагает автор американского журнала The National Interest Себастьян Роблин.
Общество
На пляж в Нидерландах выбросило доисторические артефакты
В журнале Science опубликована статья о нидерландке Вилли Ван Вингерден, показавшей ученым свою коллекцию древних артефактов.
Происшествия
У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса
Около 20 пассажиров, прилетевших во Францию из охваченного коронавирусом Китая, оставлены под наблюдением врачей из-за симптомов заболевания, сообщила министр здравоохранения республики Аньес Бузен.
Здоровье
Малышева рассказала о группах риска по раннему инсульту
Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, кому грозит инсульт и инфаркт уже в 30 лет.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Общество
В День сурка сурок Фил предсказал американцам раннюю весну
Сурок по кличке Фил, ежегодно предсказывающий в США время наступления весны, нагадал американцам скорое окончание зимы.
Политика
Трамп обвинил Блумберга в желании казаться выше ростом
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в желании скрыть свой настоящий рост, об этом 2 февраля сообщает Fox News.
Гаджеты
Цены на новейшие процессоры AMD рухнули вниз. А 24-ядерный Threadripper 2970WX можно взять всего за 700 долларов
Особенно впечатляет Ryzen 7 3700X всего за 280 долларов. Или монструозный 24-яденый Threadripper 2970WX за 700 долларов.
Гаджеты
Redmi 9, Redmi Note 9 и Redmi K30 Pro задерживаются
Лю Вейбинг (Lu Weibing) написал в Weibo, что «ритм [выпуска] новинок немного нарушен, но будет откорректирован».
Экономика
Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем
Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%.
Гаджеты
Intel хитрым образом ухудшит будущий процессор Core i5
По сети гуляет информация о том, что Intel скоро выпустит несколько мощных мобильных процессоров Core i5-10300H и Core i7-10750H.
Политика
Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».
Политика
Зеленский опасается, что Иран не отдаст черные ящики сбитого Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается отправлять украинских специалистов в Иран для участия в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета, поскольку это может стать поводом для Тегерана не отдавать самописцы.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Ранее помощница артистки рассказала, что МакSим прекратила концертную деятельность из-за серьёзных проблем со здоровьем, связанных с аварией, в которую попала певица в апреле 2019 года.
Футбол
The Sun: «Ювентус» готов потратить 180 млн евро на покупку ван Дейка
Британский таблоид The Sun утверждает, что "Ювентус" готов потратить огромную сумму на второго лучшего футболиста мира по итогам прошлого года.
Наука
Бывшие курильщики меньше мутируют
Исследователи из Института Сенгера, Университета Киото, Университетского колледжа Лондона и других научных центров решили сравнить, как мутируют клетки лёгких у разных людей: детей, подростков, курящих, некурящих и бросивших курить.
Футбол