Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПесков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

«Уже все трудоустроены», - сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе бывших министров. 29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
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Песков сообщил, что все члены ушедшего в отставку правительства трудоустроены

ТАСС07:39

В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

РИА Новости06:33

Кремль сообщил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

РБК07:05

Кремль: все бывшие члены правительства РФ нашли новую работу

URA.Ru06:42

Песков: все бывшие члены правительства трудоустроены

Коммерсантъ07:07

В Кремле сообщили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Интерфакс06:21

Все бывшие министры трудоустроены

Вести.Ru05:48
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