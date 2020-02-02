Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПесков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

«Уже все трудоустроены», - сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе бывших министров. 29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
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Песков сообщил, что все члены ушедшего в отставку правительства трудоустроены

ТАСС07:39

Песков: все бывшие члены правительства трудоустроены

Коммерсантъ07:07

В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

РИА Новости06:33

Кремль: все бывшие члены правительства РФ нашли новую работу

URA.Ru06:42

Кремль сообщил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

РБК07:05

В Кремле сообщили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Интерфакс06:21

Все бывшие министры трудоустроены

Вести.Ru05:48
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:33, Ашберн
Происшествия

Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева

По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
Известия 15:56
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru 06:29
Общество

Москвичам пообещали морозы на следующей неделе

Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
Газета.Ru вчера в 23:38
Армия и оружие

The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
РИА Новости 10:58
Происшествия

В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих

На юге Лондона неизвестный напал с ножом на прохожих, заявил Скотленд-Ярд.
РИА Новости 10:29
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после обрушения крыши кафе в Новосибирске

Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили дело по факту обрушения крыши кафе в Новосибирске.
Коммерсантъ вчера в 19:26
Гаджеты

Системы охлаждения видеокарт Asus TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 EVO и RX 5700 XT EVO отличаются от систем охлаждения карт серии TUF Gaming X3 Radeon RX 5700

Ассортимент компании Asus пополнили видеокарты TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 EVO и RX 5700 XT EVO с каталожными обозначениями TUF 3-RX5700-O8G-EVO-GAMING и TUF 3-RX5700XT-O8G-EVO-GAMING соответственно.
iXBT.com вчера в 05:30
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии

РБК 13:52
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 09:44
Политика

Захар Прилепин возглавил новую российскую партию «За правду»

NewInform вчера в 08:41
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости 13:39
Шоу-бизнес

Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии

Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Известия 10:26
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Вести.Ru 03:40
Политика

Блумберг предложил собрать $5 трлн налогов с богатых американцев

Блумберг предлагает обложить миллиардеров и крупные компании дополнительным налогом по 5% с доходов выше $5 млн в год.
РБК 13:11
Футбол

Тошич не ожидал ухода из ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал об уходе из клуба.
Газета.Ru 14:06
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте

Актуальные Новости 10:35
Кино

Режиссёр «Сайлент Хилла» снимет новый фильм по игровой франшизе

News.ru вчера в 06:34
Общество

Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом

Говорит Москва вчера в 04:16
Футбол

Роналду вышел на третье место в истории футбола по голам за карьеру

Газета.Ru 09:08
Армия и оружие

Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт

Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Avia.pro 04:22
Общество

Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди

Lenta.ru 11:40
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Политика

Путин приказал эвакуировать россиян из Китая самолетами ВКС

«К эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», - приводит слова Пескова ТАСС.
Ридус вчера в 06:38
Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 04:16
Общество

Возле рухнувшего СКК прошел митинг

Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 11:05
Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

Lenta.ru 14:49
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва

Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
OAnews вчера в 05:16
Технологии

Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов

Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
UfacityNews.ru 14:08
Гаджеты

Корпус SilverStone SETA A1 весит 8,84 кг

Наряду с корпусом FARA R1, передняя панель которого почти полностью изготовлена из сетки, каталог SilverStone недавно пополнила еще одна новинка — корпус SETA A1.
iXBT.com 13:47
Авто

АвтоВАЗ готовит место под производство новой Lada Granta

Согласно информации группы « For Friends & Для Друзей » в социальной сети «ВКонтакте», летом текущего года на предприятии АвтоВАЗ в Тольятти начнется расчистка места под производство новой Lada Granta.
Юга.ру 16:22
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