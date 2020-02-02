Политика
Rambler News ServiceПесков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства
«Уже все трудоустроены», - сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе бывших министров. 29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
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Происшествия
Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева
По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Общество
Москвичам пообещали морозы на следующей неделе
Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Происшествия
В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
На юге Лондона неизвестный напал с ножом на прохожих, заявил Скотленд-Ярд.
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после обрушения крыши кафе в Новосибирске
Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили дело по факту обрушения крыши кафе в Новосибирске.
Гаджеты
Системы охлаждения видеокарт Asus TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 EVO и RX 5700 XT EVO отличаются от систем охлаждения карт серии TUF Gaming X3 Radeon RX 5700
Ассортимент компании Asus пополнили видеокарты TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 EVO и RX 5700 XT EVO с каталожными обозначениями TUF 3-RX5700-O8G-EVO-GAMING и TUF 3-RX5700XT-O8G-EVO-GAMING соответственно.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую российскую партию «За правду»
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Политика
Блумберг предложил собрать $5 трлн налогов с богатых американцев
Блумберг предлагает обложить миллиардеров и крупные компании дополнительным налогом по 5% с доходов выше $5 млн в год.
Футбол
Тошич не ожидал ухода из ЦСКА
Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал об уходе из клуба.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте
Кино
Режиссёр «Сайлент Хилла» снимет новый фильм по игровой франшизе
Общество
Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом
Армия и оружие
Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт
Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Политика
Путин приказал эвакуировать россиян из Китая самолетами ВКС
«К эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», - приводит слова Пескова ТАСС.
Авто
АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Общество
Возле рухнувшего СКК прошел митинг
Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва
Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
Гаджеты
Корпус SilverStone SETA A1 весит 8,84 кг
Наряду с корпусом FARA R1, передняя панель которого почти полностью изготовлена из сетки, каталог SilverStone недавно пополнила еще одна новинка — корпус SETA A1.
Авто
АвтоВАЗ готовит место под производство новой Lada Granta
Согласно информации группы « For Friends & Для Друзей » в социальной сети «ВКонтакте», летом текущего года на предприятии АвтоВАЗ в Тольятти начнется расчистка места под производство новой Lada Granta.