«Уже все трудоустроены», - сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе бывших министров. 29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.

Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

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Армия и оружие Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.

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