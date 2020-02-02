Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПесков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

«Уже все трудоустроены», - сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе бывших министров. 29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
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Подробнее о событии

Песков сообщил, что все члены ушедшего в отставку правительства трудоустроены

ТАСС07:39

Кремль сообщил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

РБК07:05

В Кремле сообщили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Интерфакс06:21

Кремль: все бывшие члены правительства РФ нашли новую работу

URA.Ru06:42

В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

РИА Новости06:33

В Кремле рассказали о трудоустройстве бывших членов правительства

RT на русском06:56

Все бывшие министры трудоустроены

Вести.Ru05:48
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Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Российская газета вчера в 14:48
Происшествия

Три человека погибли в двойной аварии во Владимирской области

На месте ДТП погибли три человека – два пассажира "девятки" и водитель грузовика, первым попавший в аварию.
Вести.Ru 03:09
Политика

Госсекретарь США Помпео прибыл в Узбекистан

Красная весна 10:47
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Происшествия

В Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих

На юге Лондона неизвестный, вооруженный ножом, напал на прохожих, несколько человек получили ножевые ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
Ведомости 10:50
Кино

Опубликовали трейлер фильма «Форсаж 9»

11 ноября 2019 года съёмки официально завершились. Сообщается, что мировая премьера фильма намечена на май 2020 года.
ToDay News Ufa 00:42
Футбол

Евгений Фролов перешел из «Сочи» в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» подписали контракт с 31-летним российским вратарем «Сочи» Евгением Фроловым, информирует сайт самарцев.
Спорт-Экспресс 08:16
Общество

Эвакуация россиян из Китая началась через пункты пропуска в Приморье

Вывоз граждан России из Китая через пункты пропуска в Приморском крае начался в субботу.
ФАН вчера в 01:22
Шоу-бизнес

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru 05:57
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Гаджеты

Microsoft выпустила последнее бесплатное обновление для Windows 7

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что Microsoft выпускает "посмертное" исправление для Windows 7. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Piter.tv 02:57
Происшествия

Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики

Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Газета.Ru 10:27
Политика

В Кремле заявили, что визит Нетаньяху был согласован в течение суток

Как заявляет представитель Кремля, визит Нетаньяху был согласован в течение суток за три дня до его приезда.
РЕН ТВ 07:49
Политика

Писатель Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

BFM.ru 03:00
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 09:44
Политика

Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры

Профиль вчера в 06:06
Авто

Самые дешевые автомобили в России нашли в Омске

После Омска в рейтинге самых доступных авто идет Ульяновск, где автомобиль с пробегом можно купить в среднем за 350 тыс рублей.
Город55.ру 31 января в 05:51
Политика

Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует

Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
РИА Новости 10:54
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Общество

Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей

РИА Новости 10:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выступила на закрытом корпоративе в Ростове

Издание пишет, что Бузова потребовала для передвижения Maybach с водителем, который должен хорошо знать историю города.
Rostov gazeta 09:54
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва

Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
OAnews вчера в 05:16
Общество

В Китае зафиксировали вспышку птичьего гриппа

МИР 24 вчера в 20:36
Футбол

Дубль Мирзова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»

Встреча прошла в Дохе (Катар) на стадионе Аспир-Центр и завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба, в составе которого дублем отметился Резиуан Мирзов (49-я и 75-я минуты).
Советский спорт вчера в 12:46
Авто

Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до России

Китайский автопроизводитель GAC сообщил о выходе на российский рынок двух новинок – минивэна и кроссовера.
Faktom 03:12
Шоу-бизнес

«У нее там не все в порядке»: Цой прошлась по внешности Собчак

НТВ 07:55
Экономика

Голикова рассказала о планах по привлечению врачей в здравоохранение

В 2020 году в сферу здравоохранения в России планируется привлечь еще 9,2 тысячи врачей и почти 16 тысяч человек среднего медицинского персонала, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 31 января в 04:35
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 31 января в 10:37
Авто

Раскрыта дата старта продаж минивэна Volkswagen Viloran

Компания Volkswagen определилась с датой старта продаж большого минивэна Volkswagen Viloran.
Новые автомобили 00:17
Происшествия

В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом

По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.
Газета.Ru 09:33
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