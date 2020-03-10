Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаПесков заявил о запасе прочности российской экономики

«Хочу напомнить неоднократное заявление президента: на фоне вот этой турбулентности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы сдемпфировать эту временную нестабильность», — сказал Песков.
Читать в источнике
Комментировать10
Дмитрий Песков
Хочу вам напомнить неоднократные заявления президента, на фоне вот этой турбулентлности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности с тем, чтобы демпфировать вот эту временную нестабильность.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:25

Подробнее о событии

Кремль заявил о «запасе прочности» экономики из-за обвала рубля и нефти

РБК06:22

Песков: экономика России имеет запас прочности в условиях мировой турбулентности

Вести.Ru06:50

В Кремле отозвались о ситуации на нефтяном рынке

Газета.Ru06:40

Песков назвал обвал рубля и нефти «временными»

Московский Комсомолец06:29

В Кремле оценили прочность российской экономики

РИА Новости06:25

Песков заявил о «запасе прочности» экономики из-за обвала рубля и нефти

Российская газета07:29

Кремль заявил о запасе прочности экономики России в связи с ценами на нефть

Lenta.ru06:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Здоровье

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Интерфакс 11:16
Футбол

Мельников: РФС выполняет указания исполнительной власти

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил, что в ближайшее время организация определит порядок проведения игр в Москве под своей эгидой.
RT на русском 14:15
Политика

Путин назвал условия участия в следующих президентских выборах

Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы по поводу поправок в Основной закон. Трансляцию выступления президента вел РБК.
РБК 09:02
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Армия и оружие

Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике

Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы "Арктический Трилистник" в Арктике, сообщает "Популярная механика".
Газета.Ru 13:54
Авто

Анонсирован обновленный Renault Kaptur для России

Дебют новой версии Renault Kaptur для российского рынка состоится в первой половине нынешнего года.
Тарантас Ньюс 06:03
Политика

Дмитрий Медведев поддержал возможность участия Путина в выборах

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей официальной странице "ВКонтакте" заявил, что будущее возможное участие президента России в выборах главы государства, обоснованное Конституцией РФ, обеспечит преемственность во власти.
Piter.tv 14:17
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Вести.Ru 06:54
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
Армия и оружие

Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски

Американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили 10 марта у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142, сообщает CNN.
Газета.Ru 14:26
Энергетика

Цены на нефть растут после обвала

Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
REGNUM 01:07
Общество

В колледжах Липецкой области тоже объявлен карантин

Как сообщил GOROD48 консультант отдела кадровой и организационной работы, пресс-секретарь управления образования и науки Липецкой области Александр Прокофьев, с завтрашнего дня приостанавливается образовательный процесс в учреждениях, подведомственных Управлению образования и науки: колледжах, школах-интернатах и детских домах.
Gorod48 12:09
Игры

Подтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam

Напомним, изначально Horizon Zero Dawn вышла в 2017 году и собрала массу наград от критиков и игроков.
Российская газета 13:52
Происшествия

В московской школе женщина убила охранника 8 Марта

В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Lenta.ru 04:43
Экономика

Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Известия 04:53
Культура

Новым ведущим ток-шоу «На самом деле» стал Тимур Еремеев

Live24 09:32
Политика

Путин оценил ситуацию с ценами на нефть

Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 09:25
Культура

Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Общественное телевидение России вчера в 19:38
Технологии

Частое использование смартфонов может привести к деменции

Врач объяснил эту тенденцию тем, что люди стали активнее пользоваться телефонами и компьютерами, которые негативно влияют на мозг, перегружая его большим объемом информации.
Портал Поиск 08 марта в 04:51
Общество

«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

Запущенный в декабре прошлого года экспортный газопровод в Китай "Сила Сибири", как и любой другой газопровод, нуждается в остановках для технического обслуживания.
Интерфакс 12:26
Общество

Участник группы Little Big женился

Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
РИА Новости 07:27
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости вчера в 11:30
Гаджеты

Apple разрешила протирать iPhone спиртом

На фоне эпидемии коронавируса, которая продолжает распространяться в разных странах, компания Apple обновила правила использования своих гаджетов, разрешив пользователям протирать смартфоны дезинфицирующими салфетками.
Наша версия 08:30
Политика

В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Smolnarod.ru 10:36
Кино

Вышел новый трейлер «Круиза по джунглям» от Disney

Во вторник, 10 марта, в сети появился трейлер "Круиза по джунглям". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Disney Россия.
Piter.tv 10:33
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»

Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Известия 14:26
Политика

В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17

Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 14:20
Происшествия

В Севастополе осужден начальник базы ГСМ одной из войсковых частей

Погрешность измерений объема хранящихся на базе ГСМ запасов позволяла злоумышленнику скрывать образовавшуюся таким образом недостачу.
Вести Севастополя 08:57
Политика

Пентагон назвал возврат С-400 условием для поставок Patriot Турции

Турция не получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot, пока не вернёт России купленные системы ПВО С-400, заявили в Пентагоне.
RT на русском 14:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное