Хочу вам напомнить неоднократные заявления президента, на фоне вот этой турбулентлности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности с тем, чтобы демпфировать вот эту временную нестабильность.

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