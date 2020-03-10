Экономика
Парламентская газетаПесков заявил о запасе прочности российской экономики
«Хочу напомнить неоднократное заявление президента: на фоне вот этой турбулентности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы сдемпфировать эту временную нестабильность», — сказал Песков.
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Хочу вам напомнить неоднократные заявления президента, на фоне вот этой турбулентлности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности с тем, чтобы демпфировать вот эту временную нестабильность.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:25
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