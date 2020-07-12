Коронавирус
Газета.RuПесков заявил о ждущих россиян экономических трудностях из-за пандемии
Опыт "коронакризиса" властям РФ еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, экономические трудности еще не миновали – и схожие проблемы происходят во всем мире. Тем не менее, отметил он, руководство страны работало в разгар пандемии как машина.
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Авто
В Китае выпустили компактвэн дешевле Lada Largus в 1,5 раза
ToDay News Ufa 09:24
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение
На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова сфотографировалась в одних трусиках
На фотографии видна голая спина звезды. Из одежды на Анфисе только трусики.
7 новостей 11:20
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
Политика
Скандальный монах Сергий предложил Путину передать ему все полномочия
Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия.
Екатеринбург Онлайн 10:01
Происшествия
СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском 10:29
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 10 июля в 03:13
Общество
В России за «советский» стаж работы пенсионерам начислят надбавки
В ПФР объяснили, как будет действовать алгоритм начисления Как стало известно сегодня из сообщения Пенсионного Фонда России, все пожилые граждане, работавшие в советский период, получат надбавки к пенсии.
Pro Город Владимир 04:45
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Общество
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
РИА Новости 04:05
Политика
Трамп заявил о разработке в США самого крупного ледокола в мире
МИР 24 вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости 11:20
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября
В ролике было указано, что игра выйдет 17 ноября. Однако позже видео было удалено. Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля.
Чемпионат вчера в 18:29
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Здоровье
Россиян через несколько дней накроет сильная магнитная буря
Медики советуют принять настойку лимонника тем, у кого снижено давление. В дни магнитной бури рекомендуется хорошо спать.
Актуальные Новости 10 июля в 03:41
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости 11:13
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире.
Lenta.ru 13:14
Общество
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании
В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru 10:21
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Финансы
«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля
Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
РИА Новости вчера в 01:00
Автоспорт
Серхио Перес: Повезло, что я потерял всего одну позицию
Autosport.com.ru 12:43
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
RT на русском 06:50
Происшествия
В Германии бездомный с луком разоружил полицейских и сбежал в лес
Полиция немецкой земли Баден-Вюртемберг проводит операцию по поиску подозрительного мужчины, вооруженного луком, стрелами, пистолетом и ножом, сообщает 12 июля издание Badische-Zeitung.
Известия 12:16
Энергетика
Саудовская Аравия и Россия собрались увеличить добычу нефти
Саудовская Аравия, Россия и другие страны-участники сделки ОПЕК+ собрались обсудить увеличение добычи нефти с августа и тем самым пересмотреть действующие с 1 мая рекордные ограничения.
Lenta.ru 08:15
Политика
Вассерман назвал военным преступлением действия Украины против России
Политолог пояснил, что, согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий.
News.ru 01:42
Шоу-бизнес
Дакота рассказала о конфликте с Рудковской из-за сумок «LV»
Рита Дакота, фото из Instagram @ritadakota, Яна Рудковская, фото из Instagram @rudkovskayaofficial Певица Рита Дакота рассказала о неудачном опыте участия в розыгрыше сумок от Louis Vuitton и конфликте с Яной Рудковской из-за её «статуса».
HotGeo вчера в 06:39
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
США одобрили продажу Японии 105 истребителей пятого поколения F-35 на сумму более 23 миллиардов долларов.
Lenta.ru 10 июля в 02:23