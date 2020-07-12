Коронавирус
Газета.RuПесков заявил о ждущих россиян экономических трудностях из-за пандемии
Опыт "коронакризиса" властям РФ еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, экономические трудности еще не миновали – и схожие проблемы происходят во всем мире. Тем не менее, отметил он, руководство страны работало в разгар пандемии как машина.
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Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Evo-rus.com 10 июля в 04:14
Происшествия
СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
RT на русском 10:29
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости 17:29
Политика
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 среди военных.
RT на русском 17:45
Здоровье
Со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела
Исследователи в Германии пришли к выводу, что со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела.
Радио Маяк 14:21
Общество
Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Новый Калининград.Ru вчера в 08:23
Происшествия
Федеральная служба безопасности сегодня предъявит официальные обвинения журналисту Ивану Сафронову
Сам журналист свою вину отрицает. В «Роскосмосе» заявляли, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.
Эхо Москвы 17:02
Армия и оружие
Пушилин поздравил с выпуском первых в ДНР молодых офицеров
Глава республики обратился к молодым офицерам с поздравлением, отметив, что именно они являются надеждой и опорой ДНР.
Политическая Экспертиза 11:18
Кино
Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев
Как сообщают «Народные новости», всеми любимый телевизионный серила «Сваты» запускает новый сезон без участия двух персонажей.
CT news 17:40
Общество
В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»
В Сети раньше запланированного обнаружился трейлер многоожидаемой игры Far Cry 6.
Российская газета вчера в 15:38
Армия и оружие
Российские военные отбили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
Известия 15:18
Единоборства
Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
Профиль 07:14
Экономика
Динозавры девелопмента: конец эпохи гигантских ТЦ
Эпоха крупных торговых центров в Северной столице окончательно завершилась с отказом Ingka Centres от проекта строительства ТРЦ "МЕГА Новоселье" площадью 140 тыс. м2.
DP.RU 10 июля в 00:36
Футбол
Бышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛ
Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в котором тот раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 16:45
Экономика
Росприроднадзор в 2019 году не выполнил план по доходам от экосбора
Росприроднадзор в 2019 году не смог обеспечить запланированные доходы по экологическому сбору, говорится в сообщении Счетной палаты.
Интерфакс 17:34
Автоспорт
Леклер принес извинения за столкновение с Феттелем
Пилот «Феррари» Шарль Леклер принес извинения партнеру по команде Себастьяну Феттелю.
Спорт-Экспресс 10:00
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости 03:56
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвала президента страны Владимира Зеленского и его команду сложить полномочия.
РИА Новости 12:51
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:36
Общество
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
РИА Новости 04:05
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
Происшествия
В Хабаровске вновь начались массовые акции протеста
Автомобилист, проезжающие по центральным улицам города, поддерживают протест путем подачи звуковых сигналов.
ИА Красная Весна 00:16
Футбол
«Спартак» сохранил прописку в РПЛ за два тура до окончания сезона
Футболисты московского "Спартака" обеспечили себе прописку в Российской премьер-лиге за два тура до окончания нынешнего сезона.
Вести.Ru 16:41
Общество
Москва с 13 июля переходит к очередному этапу снятия ограничений
С 13 июля Москва переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:12
Футбол
Сборная Португалии: никто не забивает в 2020 году столько голов, как Криштиану Роналду
Пресс-служба сборной Португалии восторженно отозвалась о капитане национальной команды и нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат 17:40
Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
Политика
Пресс-секретарь Зеленского опровергла свою беременность от президента
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опровергла слухи о том, что она ждет ребенка от главы государства.
Pravda.Ru вчера в 10:50