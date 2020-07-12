Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПесков заявил о ждущих россиян экономических трудностях из-за пандемии

Опыт "коронакризиса" властям РФ еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, экономические трудности еще не миновали – и схожие проблемы происходят во всем мире. Тем не менее, отметил он, руководство страны работало в разгар пандемии как машина.
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