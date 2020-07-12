Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПесков заявил о ждущих россиян экономических трудностях из-за пандемии

Опыт "коронакризиса" властям РФ еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, экономические трудности еще не миновали – и схожие проблемы происходят во всем мире. Тем не менее, отметил он, руководство страны работало в разгар пандемии как машина.
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Кремль предупредил о предстоящих экономических трудностях

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Экономика

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У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Кондиционеры заподозрили в распространении коронавируса

В апреле 2020 года китайские специалисты заподозрили, что в январе того же года именно из-за кондиционера в ресторане в Гуанчжоу девять человек подхватили инфекцию, передаёт "Комсомольская правда".
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Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым

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Сегодня в Москве состоится матч 28-го тура РПЛ.
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Вопрос водоснабжения Крыма может решиться благодаря проекту водовода из Кубани на полуостров, а власти Украины пожалеют о своих поступках, даже если откроют Северо-Крымский канал.
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