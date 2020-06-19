Политика
ИзвестияПесков назвал возможную угрозу со стороны Польши
Польша сама по себе не представляет угрозы для России. Однако ее готовность предоставить свою территорию для чужой военной инфраструктуры может быть опасна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 19 июня.
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Песков сообщил, в каком случае Польша может представлять угрозу для Росии
Комсомольская правдавчера в 15:00
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Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Политика
Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам
Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".
Интерфакс 00:32
Шоу-бизнес
У известных блогеров Дмитрия и Аллы Земсковых отнимают квартиру в Подмосковье
У известных блогеров Дмитрия и Аллы Земсковых отнимают квартиру в Подмосковье Семейная пара стала жертвой мошеннической схемы и может оказаться на улице.
Экспресс газета 06:36
Общество
Где в Самарской области выявили новых больных коронавирусом на 18 июня
За последние сутки COVID-19 подтвердился в 21 муниципалитете губернии: в 9 городах и 12 районах.
ГТРК Самара 18 июня в 04:44
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Сильный дождь с грозой и градом ожидается в Москве 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
РБК 02:29
Общество
В Татарстане отказались от проведения Сабантуя в городах и райцентрах
Как сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, такое решение принял руководитель республики Рустам Минниханов.
Российская газета 04:37
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Здоровье
В Прикамье выявили 65 новых заболевших коронавирусом
В Пермском крае за сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 44 человека проходят лечение в больницах, 21 - амбулаторно на дому.
Новости Перми 18 июня в 03:44
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Общество
Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Общество
Парковку в Москве 24 июня и 1 июля сделают бесплатной
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковка в столице в день парада Победы 24 июня, а также в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля будет бесплатной.
RT на русском 05:00
Общество
В ФСС поступило 68 заявлений по случаю смерти медработников из-за коронавируса
Почти 70 заявлений на получение выплат по случаю смерти медицинского работника от новой коронавирусной инфекции подано в Фонд социального страхования (ФСС) РФ, выплаты произведены по 17 случаям.
ТАСС 05:44
Политика
Новак уточнил степень готовности «Северного потока-2»
Министр энергетики России Александр Новак сообщил об инвестиционной и экономической готовности трубопровода "Северный поток 2". Сейчас идет физическое завершение строительства, рассказал Новак в интервью газете Handelsblatt.
Вести.Ru 06:11
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Происшествия
В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
Шоу-бизнес
Врачи сообщили о ремиссии Анастасии Заворотнюк
Специалисты уже сделали тесты на раковых клетках Заворотнюк и подобрали подходящий вирусы, которые в случае ухудшения состояния актрисы могут быть использованы для ее лечения.
Экономика сегодня вчера в 16:47
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Музыка
Артур Пирожков представил в Сети новый трек «Перетанцуй меня»
Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня".
РИА Новости вчера в 06:15
Политика
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:24
Происшествия
Тела пропавших осенью детей нашли в реке в Уфе
Известия 06:22
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Установлена личность подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана, совершенном в Волгограде.
Известия 04:56
Политика
Пашинян не приедет на парад Победы в Москве
Rambler News Service вчера в 10:19
Футбол
Аарон Леннон покинет «Бернли» 30 июня
Стало известно, что полузащитник Аарон Леннон покинет "Бернли" 30 июня.
Soccer.ru 06:33
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском 18 июня в 19:29