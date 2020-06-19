Политика

RT на русскомRT на русскомПесков оценил возможность Польши создать угрозу для России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в эфире Первого канала, в каком случае Польша может создать ситуацию, угрожающую России.
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с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — гость программы «Большая игра» на Первом канале

Вы знаете позицию Российской Федерации о нежелательности и опасности для нас последовательного дрейфа военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ.
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