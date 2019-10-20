Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПесков заявил об опасности операции Турции в Сирии

9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где Анкара ведет борьбу с курдскими отрядами самообороны. После занятия севера страны Турция и США договорились о создании зоны безопасности, а Пентагон начал эвакуацию своих баз в Ирак.
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Турция, США и Россия могли согласовать операцию против курдов

Газета.Ru11:15

Кремль оценил влияние турецкой операции в Сирии на ситуацию в этой стране

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Операция Турции в Сирии может навредить политурегулированию, заявил Песков

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Песков: операция Турции в Сирии может навредить политическому урегулированию

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Комсомольская правда09:02

Песков: операция Турции в Сирии может навредить урегулированию

RT на русском07:32

В Кремле прокомментировали решение Турции остановить операцию в Сирии

Москва 2417 октября в 18:27
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