9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где Анкара ведет борьбу с курдскими отрядами самообороны. После занятия севера страны Турция и США договорились о создании зоны безопасности, а Пентагон начал эвакуацию своих баз в Ирак.

Песков заявил об опасности операции Турции в Сирии

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