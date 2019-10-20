Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПесков заявил об опасности операции Турции в Сирии

9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где Анкара ведет борьбу с курдскими отрядами самообороны. После занятия севера страны Турция и США договорились о создании зоны безопасности, а Пентагон начал эвакуацию своих баз в Ирак.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Турция, США и Россия могли согласовать операцию против курдов

Газета.Ru11:15

Кремль оценил влияние турецкой операции в Сирии на ситуацию в этой стране

Ведомости08:02

Песков: операция Турции в Сирии может навредить урегулированию

RT на русском07:32

Песков: операция Турции в Сирии может навредить политическому урегулированию

Коммерсантъ07:28

Операция Турции в Сирии может навредить политурегулированию, заявил Песков

РИА Новости07:19

Песков: Турецкая операция в Сирии может навредить политическому урегулированию

Комсомольская правда09:02

В Кремле прокомментировали решение Турции остановить операцию в Сирии

Москва 2417 октября в 18:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Происшествия

Один из пропавших без вести при прорыве дамбы найден живым

Газета.Ru 06:03
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома

На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 06:16
Армия и оружие

На корабль ВМС США начали устанавливать первый боевой лазер

Боевой лазер, созданный в компании Northrop Grumman доставлен в Сан-Диего, где его вскоре будут устанавливать на десантный корабль USS Portland (LPD-27), сообщает издание The Drive.
РБК 13:48
Политика

Die Welt: Путин побеждает без войны

Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета 14:49
Единоборства

Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в соцсети

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга.
Известия вчера в 17:15
Политика

Путин заявил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой

Российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с ТАСС о готовности России к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки.
RT на русском 17:27
Единоборства

Гвоздик покинул больницу после боя с Бетербиевым

Газета.Ru 18:30
Армия и оружие

Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей

Российская газета 18:41
Происшествия

В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при прорыве дамбы

Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился объявить понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе.
Коммерсантъ вчера в 07:37
Музыка

Житель Твери Ринат Альбиков стал участником шоу «Голос»

Тверичанин Ринат Альбиков стал участником восьмого сезона ТВ-проекта "Голос".
КП - Тверь вчера в 13:59
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Газета.Ru 09:55
Футбол

«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

Вести.Ru 06:31
Здоровье

Врачи получат дополнительные денежные премии

Что даст такая мера пациентам, врачам и государству, рассказали эксперты в пресс-центре «Парламентской газеты».
Парламентская газета 18 октября в 10:23
Общество

Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
РИА Новости 17:17
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме

В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
OAnews 10:49
Общество

Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Политика

Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля

Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
РБК 15:07
Фигурное катание

Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 03:43
Происшествия

На Сахалине проведут проверку по факту избиения школьницы

Российская газета 17 октября в 23:24
Происшествия

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов

Известия 05:42
Происшествия

Врачи в Болгарии забыли в компьютерном томографе пациентку

Врачи муниципальной больницы небольшого болгарского города Павликени, находящегося в Великотырновской области Болгарии, забыли в компьютерном томографе пациентку, из-за чего её объявили в розыск.
REGNUM 18 октября в 08:56
Политика

Путин рассказал о милосердии российского народа

Путин считает, что народу страны присущи добрые традиции милосердия и поддержки в трудную минуту.
Газета.Ru 18:35
Теннис

Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля

RT на русском 11:57
Футбол

Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы

Татар-информ 04:40
Авто

Три вредные привычки автовладельцев названы экспертами

Тарантас Ньюс 03:49
Авто

В Китае из RAV4 сделали Toyota Wildlander

Моторы Toyota Wildlander получил от оригинального RAV4, который в китае делает СП FAW-Toyota.
За рулем Кубань 09:20
Шоу-бизнес

Саша Артемова впервые показала дочь

19 сентября экс-участница скандального телешоу впервые стала мамой — 24-летняя Саша Артемова родила девочку.
StarHit.ru 12:00
Футбол

«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна с поста главного тренера

ТК Звезда вчера в 11:10
Футбол

Ибрагимович не исключил возвращения в серию А зимой

Матч ТВ вчера в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное