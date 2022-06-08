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Песков заявил об отсутствии детальной информации о планах присоединения Молдавии к Румынии

Россия не располагает детальной информацией по поводу присоединения Молдавии к Румынии.
Life.ru
"Нет, я бы не сказал что мы обладаем какой-то детальной информацией. Нам хорошо известно, что в Молдавии есть определенные силы, которые являются сторонниками поглощения Молдавии со стороны Румынии", - сказал он.
Газета.Ru
Для подготовки технического объединения необходимо, чтобы «Молдавия продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность», пояснил он.
Lenta.ru
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил о подготовке военного и политического присоединения республики к Румынии и предупредил об опасности втягивания страны в «кровавую региональную войну».
URA.Ru

Подробнее о событии

У Кремля нет детальной информации о планах присоединения Молдавии к Румынии
ТАСС07:39
Песков: Кремль не обладает информацией о подготовке присоединения Молдавии к Румынии
Газета.Ru07:36
Песков: у Кремля нет детальной информации о якобы планах присоединения Молдавии к Румынии
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Песков: Москва не обладает информацией о готовящемся присоединении Молдавии к Румынии
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