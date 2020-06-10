Политика
Газета.RuПесков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
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Происшествия
Видео допроса Ефремова появилось в Сети
ФАН вчера в 22:15
Политика
Компания Danone отказалась от рекламы с Пореченковым — посол Украины
Париж, 10 июня 2020, 15:36 — REGNUM Французская компания Danone приняла решение отказаться от рекламы с участием актёра Михаила Пореченкова, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 08:36
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Здоровье
Текслер назвал передовиков и отстающих в борьбе с коронавирусом
«Ситуация по коронавирусу пока напряженная, но по сегодняшней динамике видим потенциал по улучшению ситуации», - отметил Алексей Текслер 10 июня в ходе совещания, которое провел с главами в режиме ВКС.
Урал-пресс-информ 04:54
Происшествия
За автомобилем Ефремова числятся 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей
За принадлежащим Михаилу Ефремову Jeep Grand Cherokee числится 155 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 275 000 рублей.
Российская газета 04:08
Армия и оружие
Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатанта
Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, заявил на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Вард Фердинандуссе.
Взгляд.ру 06:18
Авто
Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard
Tvoe-avto.com вчера в 10:09
Игры
Sony объявила новую дату презентации игр для PlayStation 5
Городовой вчера в 06:37
Общество
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
Газета.Ru 07:55
Общество
В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж
В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 07:12
Общество
Собянин: Эпидемия пошла на убыль
Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:36
Авто
АвтоВАЗ отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
Автоновости дня 08:16
Кино
Вышел тизер экранизации антиутопии Евгения Замятина «Мы»
Ореанда-Новости 08:07
Происшествия
В Дагестане проверят действия полиции после перекрытия трассы «Кавказ»
В управлении МВД по Дагестану назначили служебную проверку в отношении сотрудников полиции, которые задержали 60-летнего гражданина на дороге, ведущей в поселок Манас Карабудахкентского района.
РБК 04:41
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Хайден Панеттьери завела Instagram и опубликовала видео Владимира Кличко
Известно, что после расставания с Кличко Хайден начала встречаться с Брайаном Хикерсоном — несколько раз источники сообщали, что мужчина избивал возлюбленную.
Salt Mag 08 июня в 07:35
Общество
Медицинские маски подешевели в четыре раза
В России средняя цена масок снизилась в четыре раза - до 13 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Газета.Ru 06:39
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Происшествия
Суд отправил Ефремова под домашний арест
Право.ру вчера в 14:52
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Происшествия
В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных
В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
Общество
«СКА Арена» представила концепцию парка на месте снесенного СКК
Компания «СКА Арена» представила концепцию парковой зоны на месте снесенного СКК.
Мойка78 08:58
Энергетика
В 2020 году ожидается самое большое в истории падение спроса на газ
Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4%, что станет самым большим снижением в истории газового рынка.
RT на русском 00:53
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Здоровье
Жителей Липецкой области просят не ехать в Воронеж
Липецк, 10 июня 2020, 15:39 — REGNUM В Липецкой области наблюдается тенденция по снижению количества носителей коронавируса, коэффициент распространения инфекции с 3 июня держится на уровне 0,95.
REGNUM 08:39
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34