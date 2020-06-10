Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Политика Компания Danone отказалась от рекламы с Пореченковым — посол Украины Париж, 10 июня 2020, 15:36 — REGNUM Французская компания Danone приняла решение отказаться от рекламы с участием актёра Михаила Пореченкова, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня на своей странице в социальной сети Twitter.

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