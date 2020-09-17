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Вести.Ru
Вести.Ru

Песков прокомментировал слухи о новых ограничениях из-за коронавируса

В Кремле прокомментировали слухи о новых ограничениях по коронавирусу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что оснований для этого нет.В источнике
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Газета.Ru

В Кремле не видят причин для возобновления режима самоизоляции

Газета.Ruвчера в 10:20
Интерфакс

Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ

Интерфаксвчера в 05:45
Известия

В Кремле опровергли слухи о возможности возвращения режима самоизоляции

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Коммерсантъ

Кремль: обсуждений возвращения карантина сейчас нет

Коммерсантъвчера в 06:01
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РИА Новости

В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

РИА Новостивчера в 05:50
ТАСС

Песков заявил, что оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции нет

ТАССвчера в 06:14

Раскрыто содержание второй прощальной записки погибшего в СИЗО Тесака

В качестве вещественного доказательства на изучение экспертам-криминалистам была отправлена вторая прощальная записка Максима Марцинкевича, чье тело было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО.
Дни.рувчера в 03:59
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Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста

"Евгений Савченко проинформировал участников встречи (с руководителями органов власти региона) о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 11:45
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