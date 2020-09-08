Песков заявил об отсутствии политзаключенных в Белоруссии
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Песков заявил об отсутствии политзаключенных в Белоруссии
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Кремль считает, что в Белоруссии нет политзаключенных в результате противостояния властей и протестующих, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы не готовы признать в целом в принципе наличие политзаключенных в Белоруссии», – сказал Песков.В источнике
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