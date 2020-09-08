Кремль считает, что в Белоруссии нет политзаключенных в результате противостояния властей и протестующих, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы не готовы признать в целом в принципе наличие политзаключенных в Белоруссии», – сказал Песков.