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Ведомости
Ведомости

Песков заявил об отсутствии политзаключенных в Белоруссии

Кремль считает, что в Белоруссии нет политзаключенных в результате противостояния властей и протестующих, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы не готовы признать в целом в принципе наличие политзаключенных в Белоруссии», – сказал Песков.В источнике
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Эхо Москвы

Песков: Кремль, как и власти Белоруссии, считает Координационный совет оппозиции незаконным

Эхо Москвы07:14
ТАСС

В Кремле не готовы признать наличие в Белоруссии политзаключенных

ТАСС05:55
Московский Комсомолец

В Кремле не признают наличие политзаключённых в Белоруссии

Московский Комсомолец05:27
Газета.Ru

В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии

Газета.Ru05:40
Lenta.ru

Кремль отказался признать наличие в Белоруссии политзаключенных

Lenta.ru05:36
РИА Новости

В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии

РИА Новости05:29
РБК

Кремль не увидел политзаключенных в Белоруссии

РБК05:46
КП - Беларусь

Песков: Кремль не готов признать, что в Беларуси есть политзаключенные

КП - Беларусь06:40

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Ведомости03:12
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В Германии отказались передавать результаты анализов Навального

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ», — ответили в службе на вопрос, будут ли немецкие военные передавать данные по просьбе российских властей.
Телеканал 360°19:33
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БСК направит на дивиденды по итогам первого полугодия 7,7 млрд рублей

«Башкирская содовая компания» направит 7,7 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 1-го полугодия 2020 года, это на 2,7 млрд больше плановых показателей, об этом стало известно на заседании совета директоров компании, проходящем в эти минуты в региональном Правительстве.
РБК Уфа05:37

Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены Алексея Навального

Глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль сообщил, что письмо супруги оппозиционера Алексея Навального к нему не соответствует по содержанию тому, которое он направил немецким врачам.
Русская Планета17:03
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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Синицина и Кацалапов не выступят на контрольных прокатах

Чемпионы Европы и призеры чемпионата мира в танцах на льду Виктория Синицина/Никита Кацалапов и призеры чемпионатов Европы Александра Степанова/Иван Букин не смогут принять участие в традиционных контрольных прокатах фигуристов сборной России в Москве, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
РИА Новости07:03

В Крыму рассказали о готовности принять мониторинговую миссию ООН

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.
RT на русском01:08
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