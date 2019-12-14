Политика
РИА НовостиПесков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»
Судьбоносного прорыва на саммите в "нормандском формате" не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Фигурное катание
Должно чего-то не хватать: Загитова объяснила приостановку карьеры
Наука
Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов
Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
Биатлон
Драчёв объяснил ситуацию с биатлонистом Бабиковым
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, почему Антон Бабиков уехал с этапа Кубка мира по биатлону в Россию.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Общество
Депутат Госдумы подарил чиновникам вазелин на открытии школы
Политика
Поклонская ответила на протесты Украины из-за визита крымчан в Сербию
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала протест МИДа Украины из-за визита в Сербию крымской делегации "пустыми и никому не нужными письмами".
Киберспорт
Сборная России по киберспорту снялась с ЧМ в Южной Корее
Грандиозный скандал сегодня разразился на чемпионате мира по киберспорту в Южной Корее.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Футбол
Форвард «Спартака» Роша продолжит карьеру во «Фламенго»
Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру во «Фламенго».
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Общество
В российском городе начали укладывать асфальт поверх сугробов
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники дорожной службы начали укладывать асфальт посреди сугробов в российском городе Стерлитамак в Башкирии.
Спорт
Ефимова пошутила по поводу решения ВАДА
Шоу-бизнес
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Политика
Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы
Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко по подозрению в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Происшествия
Умер отец «керченского стрелка»
Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за некомпетентность
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Нью-Джерси» с голом Ничушкина
Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата
Епифаний, возглавляющий ПЦУ - раскольническую Православную церковь Украины сегодня официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Шоу-бизнес
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.