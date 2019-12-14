Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

Судьбоносного прорыва на саммите в "нормандском формате" не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Песков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

РИА Новости08:18

Песков заявил об отсутствии прорыва на саммите «нормандской четверки»

РБК08:44

В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» по итогам саммита в Париже

RT на русском08:31

Песков: достигнуть «судьбоносного прорыва» на встрече в «нормандском формате» не удалось

ТАСС08:18

Кремль заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

Коммерсантъ09:14

Песков заявил об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Известия07:55

В Кремле заявили об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Lenta.ru07:45
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Фигурное катание

Должно чего-то не хватать: Загитова объяснила приостановку карьеры

РЕН ТВ вчера в 20:51
Политика

Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области

Газета.Ru 08:42
Наука

Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов

Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.
Российская газета 08:50
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Биатлон

Драчёв объяснил ситуацию с биатлонистом Бабиковым

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, почему Антон Бабиков уехал с этапа Кубка мира по биатлону в Россию.
News.ru 10:52
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия 12 декабря в 17:11
Общество

Депутат Госдумы подарил чиновникам вазелин на открытии школы

РИА Новости 09:00
Политика

Поклонская ответила на протесты Украины из-за визита крымчан в Сербию

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала протест МИДа Украины из-за визита в Сербию крымской делегации "пустыми и никому не нужными письмами".
РИА Новости Крым 12 декабря в 08:27
Киберспорт

Сборная России по киберспорту снялась с ЧМ в Южной Корее

Грандиозный скандал сегодня разразился на чемпионате мира по киберспорту в Южной Корее.
РЕН ТВ вчера в 06:22
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Футбол

Форвард «Спартака» Роша продолжит карьеру во «Фламенго»

Нападающий «Спартака» Педро Роша может продолжить карьеру во «Фламенго».
Vprognoze.ru 03:22
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ вчера в 01:12
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия вчера в 11:13
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Общество

В российском городе начали укладывать асфальт поверх сугробов

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники дорожной службы начали укладывать асфальт посреди сугробов в российском городе Стерлитамак в Башкирии.
Lenta.ru 10:05
Спорт

Ефимова пошутила по поводу решения ВАДА

Взгляд.ру 09:08
Шоу-бизнес

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости вчера в 17:36
Биатлон

Российский биатлонист Логинов взял серебро в гонке преследования

Газета.Ru 09:44
Политика

В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

RT на русском 11:02
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Общество

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
BFM.ru 05:18
Политика

Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы

Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.
News.ru 07:07
Происшествия

Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко по подозрению в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Известия вчера в 21:31
Общество

Вдова Собчака отдала для публикации секретную статью мужа о Сахарове

News.ru 08:31
Происшествия

Умер отец «керченского стрелка»

Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Московский Комсомолец 10:21
Энергетика

«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за некомпетентность

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
РИА Новости 09:15
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:12
Хоккей

«Колорадо» обыграл «Нью-Джерси» с голом Ничушкина

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM 00:37
Политика

Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата

Епифаний, возглавляющий ПЦУ - раскольническую Православную церковь Украины сегодня официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Российская газета 10:19
Шоу-бизнес

Колин Ферт разводится после 22 лет брака

Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Пятый канал 05:23
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