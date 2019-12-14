Политика
РИА НовостиПесков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»
Судьбоносного прорыва на саммите в "нормандском формате" не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Гаджеты
Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже
Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs.
Шоу-бизнес
25-летняя Александра Бортич принимает поздравления с беременностью
Свободная одежда, «особенный взгляд» — поклонники актрисы Александры Бортич давно начали подозревать, что она находится в «интересном положении».
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что рост цен на газ для жителей Украины - это расплата за некомпетентность и коррупцию.
Авто
Новый Nissan X-Trail замечен во время тестов
Кроссовер Nissan X-Trail/Rogue 2021 модельного года был замечен на этот раз с еще меньшим количеством маскировки.
Здоровье
Неудачи в похудении объяснили дефицитом одного микроэлемента
Многие люди не могут сбросить лишний вес из-за дефицита железа в организме.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
В США сняли санкции с трех российских компаний
Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании, попавшие в него 5 декабря из-за связей с российской хакерской группировкой Evil Corp. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.
Общество
Погода в Москве может побить температурный рекорд 133-летней давности
Игры
Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения
Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
Экономика
Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Политика
С 2020 года Россия прекращает транзит газа через Украину
Россия перестанет осуществлять транзит газа через Украину с 2020 года.
Наука
Финал Олимпиады Кружкового движения НТИ прошел в Петербурге
Финал первой Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) проходит в различных регионах России, а в Петербурге он состоялся по трем направлениям: «Технологии для человека», «Технологии для виртуального мира» и «Технологии для космоса».
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
Политика
Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа
Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что должен был стать папой двойняшек
В недавнем интервью на YouTube канале "А поговорить!" артист впервые признался, что несколько лет назад он пытался создать семью и даже готовился стать папой двойняшек.
Теннис
Даниил Медведев выиграл турнир в Эр-Рияде
Российский теннисист Даниил Медведев триумфально завершил представительный турнир в Саудовской Аравии.
Экономика
Швейцария отказалась от выпуска цифрового франка
Правительство Швейцарии отказалось от планов выпуска цифровой версии франка из-за высокого риска дестабилизации финансовой системы.
Культура
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Кинотеатр удалил серию о постапокалиптических беспорядках в России, в которой по сюжету силовики расстреливают мирных жителей.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана на острове Новой Зеландии достигло 15
«Полиция может подтвердить, что ещё один человек умер в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, общее число тех, кто официально считается погибшим, составляет 15 человек», — говорится в заявлении в Twitter.
Футбол
Азар анонсировал возвращение в «Челси»
Атакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар заявил, что намерен вернуться в лондонский «Челси», но после того, как отработает контракт с мадридским «Реалом».
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Финансы
Спекулянты знают, когда обрушить рубль до 100 «деревянных» за доллар
Снижение ключевой ставки Центробанком оказалось уже пятым в нынешнем году.
Здоровье
Председатель Мосгордумы прокомментировал демографический спад в РФ
Председатель Мосгордумы отметил, что в столице работают одни из самых современных в России перинатальных центров.