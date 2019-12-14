Судьбоносного прорыва на саммите в "нормандском формате" не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

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