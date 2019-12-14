Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

Судьбоносного прорыва на саммите в "нормандском формате" не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Кремль заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

Коммерсантъ09:14

Песков заявил об отсутствии прорыва на саммите «нормандской четверки»

РБК08:44

В Кремле заявили об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Lenta.ru07:45

Песков: достигнуть «судьбоносного прорыва» на встрече в «нормандском формате» не удалось

ТАСС08:18

Песков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

РИА Новости08:18

Песков заявил об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Известия07:55

В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» по итогам саммита в Париже

RT на русском08:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 20:17, Ашберн
Музыка

Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве

REGNUM 19:57
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Гаджеты

Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже

Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs.
3DNews 16:40
Шоу-бизнес

25-летняя Александра Бортич принимает поздравления с беременностью

Свободная одежда, «особенный взгляд» — поклонники актрисы Александры Бортич давно начали подозревать, что она находится в «интересном положении».
Passion.ru вчера в 08:58
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что рост цен на газ для жителей Украины - это расплата за некомпетентность и коррупцию.
Газета.Ru 14:38
Авто

Новый Nissan X-Trail замечен во время тестов

Кроссовер Nissan X-Trail/Rogue 2021 модельного года был замечен на этот раз с еще меньшим количеством маскировки.
32CARS.ru 12 декабря в 01:02
Здоровье

Неудачи в похудении объяснили дефицитом одного микроэлемента

Многие люди не могут сбросить лишний вес из-за дефицита железа в организме.
Пятый канал 00:00
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Политика

В США сняли санкции с трех российских компаний

Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании, попавшие в него 5 декабря из-за связей с российской хакерской группировкой Evil Corp. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.
Дождь вчера в 11:29
Общество

Погода в Москве может побить температурный рекорд 133-летней давности

Вечерняя Москва 11:29
Политика

В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных

РИА Новости 18:42
Игры

Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения

Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
МонаВиста вчера в 05:27
Экономика

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 19:47
Хоккей

Скончался знаменитый белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

ФАН 19:06
Политика

С 2020 года Россия прекращает транзит газа через Украину

Россия перестанет осуществлять транзит газа через Украину с 2020 года.
Piter.tv 04:35
Наука

Финал Олимпиады Кружкового движения НТИ прошел в Петербурге

Финал первой Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) проходит в различных регионах России, а в Петербурге он состоялся по трем направлениям: «Технологии для человека», «Технологии для виртуального мира» и «Технологии для космоса».
Пятый канал 15:22
Политика

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Российские политики призвали украинский МИД выполнять Минские соглашения и отказаться от фантазий о введении миротворцев ООН в Донбасс.
РИА Новости 13:35
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru 14:09
Политика

Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа

Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Известия 17:00
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что должен был стать папой двойняшек

В недавнем интервью на YouTube канале "А поговорить!" артист впервые признался, что несколько лет назад он пытался создать семью и даже готовился стать папой двойняшек.
Uznayvse.ru вчера в 10:57
Теннис

Даниил Медведев выиграл турнир в Эр-Рияде

Российский теннисист Даниил Медведев триумфально завершил представительный турнир в Саудовской Аравии.
Вести.Ru 11:22
Экономика

Швейцария отказалась от выпуска цифрового франка

Правительство Швейцарии отказалось от планов выпуска цифровой версии франка из-за высокого риска дестабилизации финансовой системы.
BitCryptoNews вчера в 10:45
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Кинотеатр удалил серию о постапокалиптических беспорядках в России, в которой по сюжету силовики расстреливают мирных жителей.
Lenta.ru 16:59
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
Происшествия

Число жертв извержения вулкана на острове Новой Зеландии достигло 15

«Полиция может подтвердить, что ещё один человек умер в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, общее число тех, кто официально считается погибшим, составляет 15 человек», — говорится в заявлении в Twitter.
RT на русском 06:42
Футбол

Азар анонсировал возвращение в «Челси»

Атакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар заявил, что намерен вернуться в лондонский «Челси», но после того, как отработает контракт с мадридским «Реалом».
ProstoProSport 12:54
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Evo-rus.com вчера в 09:32
Финансы

Спекулянты знают, когда обрушить рубль до 100 «деревянных» за доллар

Снижение ключевой ставки Центробанком оказалось уже пятым в нынешнем году.
Свободная Пресса 02:03
Здоровье

Председатель Мосгордумы прокомментировал демографический спад в РФ

Председатель Мосгордумы отметил, что в столице работают одни из самых современных в России перинатальных центров.
REGNUM вчера в 10:15
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное