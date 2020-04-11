Никаких решений по переносу парада Победы и других праздничных мероприятий не принималось. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил об отсутствии решений о переносе парада Победы

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Здоровье В Нижегородской области подтвердили 152 случая заражения коронавирусом Нижний Новгород, 11 апреля 2020, 15:52 — REGNUM По состоянию на 11 апреля, в Нижегородской области подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 5

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Здоровье Катастрофа в США: более двух тысяч погибших за сутки, заболевших более полумиллиона Число погибших от коронавируса в мире достигло почти 103 тысяч человек. Инфицированных более миллиона 700 тысяч.

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