Общество

ИзвестияИзвестияПесков заявил об отсутствии решений о переносе парада Победы

Никаких решений по переносу парада Победы и других праздничных мероприятий не принималось. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кремль: парад Победы обязательно состоится, 9 мая или позднее

Коммерсантъ08:31

В Кремле оценили ситуацию с празднованием Дня Победы

RT на русском08:22

Forbes (США) Распространение коронавируса в России мешает планам Путина отметить годовщину победы во Второй мировой (Forbes)

ИноСМИвчера в 08:29

В Кремле допустили перенос парада Победы с 9 мая

Интерфакс08:19

В Кремле ответили на вопрос о переносе парада Победы в Москве

Lenta.ru07:53

Песков: парад Победы и празднование дня Победы будут обязательно

ТАСС08:21

В Кремле рассказали, как будет проходить День Победы в 2020

Pro Город Ярославльвчера в 00:30
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Происшествия

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла

ТАСС 05:30
3
Экономика

Мишустин призвал нарастить экспорт промышленной продукции

Правительство России рассчитывает существенно нарастить экспорт промышленной продукции, несмотря на санкции и временные трудности из-за коронавируса, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 09 апреля в 06:36
23
Общество

В Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается тяжелая ситуация из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 07:12
253
Политика

МИД Белоруссии не понимает, о какой помощи стране сообщили в Кремле

Господин Макей не понимает, о какой помощи Белоруссии в Кремле сообщили журналистам.
Коммерсантъ вчера в 22:57
101
Здоровье

В Воронежской области коронавирус впервые заподозрили у врача

В Воронежской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у врача.
Обозреватель Врн 08:50
2
Общество

На всех въездах в Москву работают наряды полиции

«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
1K
Политика

Шенгенскую зону могут закрыть до сентября, сообщил Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Шенгенская зона может быть закрыта вплоть до сентября из-за распространения коронавируса.
Znak.com 09:25
14
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
57
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
4K
Общество

ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции

Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Общество

Маск указал Рогозину на проблему «Роскосмоса»

Lenta.ru 07:45
51
Космос

Запущенный в марте спутник «Глонасс» введут в эксплуатацию 15 апреля

Навигационный спутник "Глонасс-М", запущенный в космос в марте, планируется ввести в эксплуатацию 15 апреля, сообщается на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
РИА Новости 00:12
Общество

В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом

Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:35
15
Энергетика

Мексика и США договорились сократить добычу нефти

В рамках сделки ОПЕК + Мексика пойдет на сокращение добычи нефти на 100 тыс баррелей в сутки вместо 350 тыс. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Вестник Кавказа вчера в 09:00
33
Политика

Посол в России: пандемия не повлияет на график поставок Индии С-400

Ситуация с распространением коронавируса не отразится на графике выполнения военных контрактов России и Индии, в частности на поставках зенитных ракетных систем С-400.
ТАСС 08:39
1
Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
Армия и оружие

Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Lenta.ru вчера в 06:13
2
Политика

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
182
Здоровье

Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
1
Здоровье

В Нижегородской области подтвердили 152 случая заражения коронавирусом

Нижний Новгород, 11 апреля 2020, 15:52 — REGNUM По состоянию на 11 апреля, в Нижегородской области подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 08:52
5
Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
43
Общество

В Болгарии обязали носить маски в общественных местах

Министерство здравоохранения Болгарии издало постановление о том, что в связи с распространением коронавируса жители страны с 12 по 26 апреля обязаны носить в общественных местах защитные маски.
РИА Новости 09:41
Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
2,1K
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
2,9K
Здоровье

Катастрофа в США: более двух тысяч погибших за сутки, заболевших более полумиллиона

Число погибших от коронавируса в мире достигло почти 103 тысяч человек. Инфицированных более миллиона 700 тысяч.
Первый канал 05:08
Общество

Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье

Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM вчера в 14:13
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Происшествия

Муфтий Ингушетии госпитализирован с подозрением на коронавирус

Газета.Ru 04:00
Экономика

Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул

Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости вчера в 08:31
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Армия и оружие

Коронавирус поразил 150 военных баз армии США

Московский Комсомолец вчера в 06:08
Общество

Коронавирус исполнил пожелание Греты Тунберг

В 2019 году главным противником авиаперелетов стала шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Lenta.ru 08:40
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