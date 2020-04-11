Общество
ИзвестияПесков заявил об отсутствии решений о переносе парада Победы
Никаких решений по переносу парада Победы и других праздничных мероприятий не принималось. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Экономика
Мишустин призвал нарастить экспорт промышленной продукции
Правительство России рассчитывает существенно нарастить экспорт промышленной продукции, несмотря на санкции и временные трудности из-за коронавируса, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 09 апреля в 06:36
Общество
В Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается тяжелая ситуация из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 07:12
Политика
МИД Белоруссии не понимает, о какой помощи стране сообщили в Кремле
Господин Макей не понимает, о какой помощи Белоруссии в Кремле сообщили журналистам.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Здоровье
В Воронежской области коронавирус впервые заподозрили у врача
В Воронежской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у врача.
Обозреватель Врн 08:50
Общество
На всех въездах в Москву работают наряды полиции
«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
Политика
Шенгенскую зону могут закрыть до сентября, сообщил Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Шенгенская зона может быть закрыта вплоть до сентября из-за распространения коронавируса.
Znak.com 09:25
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Общество
Маск указал Рогозину на проблему «Роскосмоса»
Lenta.ru 07:45
Космос
Запущенный в марте спутник «Глонасс» введут в эксплуатацию 15 апреля
Навигационный спутник "Глонасс-М", запущенный в космос в марте, планируется ввести в эксплуатацию 15 апреля, сообщается на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
РИА Новости 00:12
Общество
В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:35
Энергетика
Мексика и США договорились сократить добычу нефти
В рамках сделки ОПЕК + Мексика пойдет на сокращение добычи нефти на 100 тыс баррелей в сутки вместо 350 тыс. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Вестник Кавказа вчера в 09:00
Политика
Посол в России: пандемия не повлияет на график поставок Индии С-400
Ситуация с распространением коронавируса не отразится на графике выполнения военных контрактов России и Индии, в частности на поставках зенитных ракетных систем С-400.
ТАСС 08:39
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13
Политика
Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
Здоровье
Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
Здоровье
В Нижегородской области подтвердили 152 случая заражения коронавирусом
Нижний Новгород, 11 апреля 2020, 15:52 — REGNUM По состоянию на 11 апреля, в Нижегородской области подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 08:52
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Общество
В Болгарии обязали носить маски в общественных местах
Министерство здравоохранения Болгарии издало постановление о том, что в связи с распространением коронавируса жители страны с 12 по 26 апреля обязаны носить в общественных местах защитные маски.
РИА Новости 09:41
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Здоровье
Катастрофа в США: более двух тысяч погибших за сутки, заболевших более полумиллиона
Число погибших от коронавируса в мире достигло почти 103 тысяч человек. Инфицированных более миллиона 700 тысяч.
Первый канал 05:08
Общество
Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье
Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM вчера в 14:13
Экономика
Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости вчера в 08:31
Армия и оружие
Коронавирус поразил 150 военных баз армии США
Московский Комсомолец вчера в 06:08
Общество
Коронавирус исполнил пожелание Греты Тунберг
В 2019 году главным противником авиаперелетов стала шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Lenta.ru 08:40