Коронавирус
РИА НовостиПесков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
Происшествия
В Сочи от коронавируса умер 55-летний мужчина
В минувшие сутки от коронавируса умер 55-летний житель Сочи. Он заболел 6 июля и несколько дней лечился дома самостоятельно.
Югополис 05:52
Происшествия
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
Общество
По 65 тыс. руб. на семью. Россияне уже получают пособие от государства
«Возмещение, которое было установлено Указом, 65 000 на семью, тоже уже назначены эти выплаты, и они осуществляются», – сказал Топилин.
Evo-rus.com 07:35
Политика
Матвиенко выступила против переноса единого дня голосования с сентября
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она против переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, но допускает дискуссию по этому вопросу.
News.ru 07:06
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
Политика
«Убирайтесь немедленно». США угрожают Европе санкциями
"Убирайтесь немедленно", — обратился Майк Помпео к иностранным участникам проекта "Северный поток — 2". Глава Госдепа сообщил, что ограничения затронут и "Турецкий поток".
РИА Новости 01:00
Экономика
ЦБ: число мошеннических звонков от «банков» выросло на 300%
Как рассказали в Центробанке, россиянам стало поступать «безумное количество» мошеннических звонков от «финансовых организаций» по время самоизоляции.
НТВ 06:30
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
ToDay News Ufa вчера в 08:06
Кино
Звезда «Вечных» Дон Ли «засветил» первый постер фильма
Фанаты увидели детали сюжета на фото из актерского трейлера «Вечные» будет первым фильмом Фазы 4 кинематографической вселенной Marvel.
Popcornnews.ru вчера в 20:30
Культура
По роману Стивена Кинга «Откровения Бекки Полсон» снимут сериал
Телепрограмма 03:08
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Президент России на днях подписал указ, в котором говорится о снятии Сергея Фургала с должности губернатора Хабаровского края и назначении Дегтярева.
CT news вчера в 07:22
Кино
Уровень гипернасилия в экранизации Mortal Kombat не уступит игре
Актер Льюис Тан, занятый в работе над проектом фильма по Mortal Kombat рассказал о том, что все фаталити в экранизации будут такими же жестокими и кровавыми, как и в игровом оригинале.
Live24 06:53
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.
Известия 07:44
Энергетика
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости 04:16
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Авторадио вчера в 11:18
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
Происшествия
Операция по обезвреживанию захватившего заложника в Полтаве завершена
Операция по обезвреживанию мужчины, который захватил заложника в Полтаве, завершена.
Российская газета 07:29
Киберспорт
В For Honor пройдут бесплатные выходные
The GEEK вчера в 16:51
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
Компания Ford вдвое увеличила объемы производства нового Bronco в исполнении First Edition.
Автостат 03:58
Шоу-бизнес
Возлюбленная новосибирского рэпера Элджея раскрыла секрет похудения
Московский Комсомолец Новосибирск 04:04
Авто
Зиновьев дал семь советов по выбору автомобиля с пробегом
Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев дал семь простых советов, как правильно выбрать и купить автомобиль с пробегом.
Автоновости дня вчера в 01:35
Общество
Мишустин назвал непростым процессом свое лечение от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не знает, как заразился коронавирусом и что выздоравливал он непросто.
Rambler News Service 05:45
Футбол
«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов
RT на русском 03:51
Космос
Всемирно известный фестиваль науки и искусства состоится в Армении в 2021 году
ЕРЕВАН, Армения, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- СТАРМУС (18+), один из всемирно известных фестивалей науки и искусства, состоится в сентябре 2021 года в Ереване (Армения).
ТАСС вчера в 06:27
Политика
Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии
Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
Политика
Песков ответил на вопрос о встрече Москальковой с Сафроновым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, докладывала ли уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Владимиру Путину о встрече с обвиняемым в госизмене советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым в камере.
РИА Новости 05:49