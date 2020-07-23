Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Политика В США Палата представителей одобрила оборонный бюджет на 2021 год Опрошенные изданием "Комсомольская правда" эксперты считают, что в нынешней версии оборонный бюджет не будет подписан президентом США Дональдом Трампом, который настроен против положений документа, предлагающих ограничить полномочия президента по защите национальных интересов, о переименовании названных в честь героев Гражданской войны 1861 – 1865 годов военных объектов США и других положений. 348

Авто Porsche отзывает в России более 670 автомобилей Porsche отзывает 676 машин Porsche Cayenne (9YA) в нашей стране, изготовленных в период с 20 сентября по 20 ноября 2019 года, сообщает «Росстандарт».

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Наука В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана Обычно при заметном выделении метана в придонной области бактерии начинали его активно утилизировать, не позволяя газу подняться к поверхности, но в шлаковых конусах пролива Мак-Мердо этого не происходит: хотя первые сообщения о накапливающемся у дна метане появились еще девять лет назад, активность метанотрофных микроорганизмов на локации менялась очень медленно. 1

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Происшествия На Кубани подтвердили 85 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 23 июля 2020, 11:09 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июля в оперативном штабе по региону. 278

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Финансы Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин. 219

Политика Посол РФ в Британии: политику Лондона во многом определяет Вашингтон Лондон, 23 июля 2020, 17:16 — REGNUM Проамериканское лобби в британском парламенте во многом определяет антироссийскую политику Лондона, заявил 23 июля посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин в интервью РБК. 12

Кино Уровень гипернасилия в экранизации Mortal Kombat не уступит игре Актер Льюис Тан, занятый в работе над проектом фильма по Mortal Kombat рассказал о том, что все фаталити в экранизации будут такими же жестокими и кровавыми, как и в игровом оригинале. 11