Коронавирус
РИА НовостиПесков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика
Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими
Коммерсантъ 05:25
Политика
В США Палата представителей одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Опрошенные изданием "Комсомольская правда" эксперты считают, что в нынешней версии оборонный бюджет не будет подписан президентом США Дональдом Трампом, который настроен против положений документа, предлагающих ограничить полномочия президента по защите национальных интересов, о переименовании названных в честь героев Гражданской войны 1861 – 1865 годов военных объектов США и других положений.
МонаВиста вчера в 01:11
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный баскетболист Янис Тимма сделал предложение поп-певице Анне Седоковой. Она поделилась этой новостью со своими подписчиками.
iReactor 02:34
Авто
Porsche отзывает в России более 670 автомобилей
Porsche отзывает 676 машин Porsche Cayenne (9YA) в нашей стране, изготовленных в период с 20 сентября по 20 ноября 2019 года, сообщает «Росстандарт».
Тарантас Ньюс 10:40
Футбол
«Локомотив» может оформить трансфер нападающего «Бордо» Камано
«Локомотив» рассматривает вариант с приобретением флангового нападающего «Бордо» Франсуа Камано.
Bookmaker-ratings.ru 08:20
Происшествия
В Подмосковье ищут ранившего девочку из газового пистолета
В Московской области сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из газового пистолета в годовалую девочку и причинил ей химические ожоги.
RT на русском 08:31
Космос
Первый китайский марсоход «Тяньвэнь-1» вышел на заданную орбиту
Пекин, 23 июля 2020, 09:34 — REGNUM Китай осуществил успешный запуск первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».
REGNUM 02:34
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
Обычно при заметном выделении метана в придонной области бактерии начинали его активно утилизировать, не позволяя газу подняться к поверхности, но в шлаковых конусах пролива Мак-Мердо этого не происходит: хотя первые сообщения о накапливающемся у дна метане появились еще девять лет назад, активность метанотрофных микроорганизмов на локации менялась очень медленно.
Naked Science 07:11
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Создание вакцины началось в феврале. Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели.
Piter.tv 06:29
Общество
Макаревич подаст в суд на единоросса за строчки из песни в агитации
Поэт и музыкант Андрей Макаревич решил подать в суд на депутата горсовета Новосибирска от «Единой России» Сергея Бондаренко за использование строчки из его песни в агитации.
РБК 08:32
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel.
Evo-rus.com вчера в 01:35
Футбол
Ширер: «Гринвуд может стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ»
Бывший нападающий "Блэкберна" и "Ньюкасла" Алан Ширер поделился мнением об игре форварда "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда.
Soccer.ru 09:37
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
Компания Ford вдвое увеличила объемы производства нового Bronco в исполнении First Edition.
Автостат 03:58
Происшествия
На Кубани подтвердили 85 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 23 июля 2020, 11:09 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июля в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:09
Общество
Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»
Путин отметил, что в завод решено вложить 350 млрд рублей до 2025 года, затем Дюков назвал сумму в 250 млрд рублей.
REGNUM 08:51
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца
Луцкий районный суд арестовал до 18 сентября Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами.
Коммерсантъ 10:39
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Государственная Дума РФ во втором чтении приняла законопроект, который разграничивает понятия «цифровая валюта» и «цифровые финансовые активы», пишет РИА Новости.
Live24 02:00
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости вчера в 05:56
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Политика
Посол РФ в Британии: политику Лондона во многом определяет Вашингтон
Лондон, 23 июля 2020, 17:16 — REGNUM Проамериканское лобби в британском парламенте во многом определяет антироссийскую политику Лондона, заявил 23 июля посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин в интервью РБК.
REGNUM 10:16
Кино
Уровень гипернасилия в экранизации Mortal Kombat не уступит игре
Актер Льюис Тан, занятый в работе над проектом фильма по Mortal Kombat рассказал о том, что все фаталити в экранизации будут такими же жестокими и кровавыми, как и в игровом оригинале.
Live24 06:53
Политика
Захарова назвала вбросом обвинения в попытке взлома разработок вакцины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам в отношении разработок вакцины от коронавируса.
RT на русском 10:31
Путешествия
В АТОР разъяснили условия компенсации расходов на отдых в России
В Ассоциации туроператоров России разъяснили условия возврата части потраченных туристами средств при отдыхе на территории субъектов федерации.
Городовой 04:37
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Коммерсантъ 10:22
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:30
Гаджеты
Apple отказалась от покупки британского разработчика процессорных ядер
По данным Bloomberg, имеющем собственные источники в компании, стороны вели предварительные переговоры, однако Apple не заинтересовалась сделкой.
Evo-rus.com 07:48