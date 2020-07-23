Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

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