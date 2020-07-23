Коронавирус
РИА НовостиПесков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Kia Sonet
Тарантас Ньюс 03:53
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Происшествия
В Поморье сотрудники детсада в наказание одели мальчиков в платья
Российская газета 09:12
Армия и оружие
Шесть тысяч десантников отработают захват аэродрома
Московский Комсомолец 08:55
Здоровье
В Минздраве заявили о росте числа вирусных пневмоний в Татарстане
Проведение качественных анализов выявило в Татарстане рост числа вирусных пневмоний.
Новый Век 09:01
Экономика
Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 06:11
Футбол
ЦСКА хочет получить за Влашича от «Наполи» 20 млн евро
Напомним, Влашич защищает цвета ЦСКА с 2018 года, куда перешел на правах аренды из «Эвертона».
Vprognoze.ru вчера в 06:15
Общество
Минтранс разъяснил порядок возврата авиабилетов в условиях ЧС
"Воздушный Кодекс РФ дополнен новой статьей, устанавливающей особый порядок возврата пассажиру провозной платы при угрозе возникновения или возникновении отдельных ЧС, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ или ее части", - говорится в тексте.
Интерфакс 06:06
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известия вчера в 04:04
Политика
Посла России вызвали в МИД Эстонии
Посол РФ в Эстонии Александр Петров приглашен в МИД этой балтийской республики.
ТАСС 07:34
Футбол
Хвича может перейти из «Рубина» в «Спартак»
Комментатор утверждает, что Хвичу в московский клуб позвал капитан «красно-белых» Геогий Джикия, и сам хавбек согласен перейти в «Спартак», если его отпустит «Рубин».
Свободная Пресса 08:52
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Поправки, прописанные в изменениях для Техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает российским автовладельцам использовать восстановленные узлы и агрегаты, а также обяжет получать разрешения для установки, например, багажника на крышу.
SpeedMe 21 июля в 23:10
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве террорист оказался участником «АТО»
Злоумышленник, который взял в заложники полицейского, а затем обменял его на начальника уголовного розыска области, оказался ранее судимым за хранение и сбыт наркотиков боевиком так называемой "АТО".
ИА Новороссия 06:00
Общество
Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»
Москва, 23 июля 2020, 15:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин отреагировал шуткой на оговорку генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова о размере инвестиций, необходимых проекту компании.
REGNUM 08:51
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Охлобыстин встал на защиту Асмус после ее развода с Харламовым
После объявления о разводе Асмус ударилась в работу, а Харламов наслаждается холостяцкой жизнью.
Piter.tv 05:29
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд
Москва, 23 июля 2020, 14:34 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) отказались от расширения лиги до 18 команд.
REGNUM 07:34
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:30
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Происшествия
Обознались. В Калининграде полицейские ворвались в дом и напали на мужчину
Житель Калининграда Анатолий пожаловался, что в его квартиру ворвались силовики, избили его на глазах у жены и детей, а потом выяснилось, что они перепутали его с другим человеком.
Anews 07:46
Политика
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании неграмотностью сотрудников.
Деловое.ТВ 06:43
Шоу-бизнес
Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде
В Высоком суде Лондона 21 июля зачитали личную переписку бывшей супруги актера Джонни Деппа актрисы Эмбер Херд и главы компании SpaceX Илона Маска, пишет Insider.
Известия 00:32
Общество
Макаревич готов судиться с новосибирским депутатом из-за использования строчки из песни
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич консультируется с юристами по факту нарушения авторских прав при использовании новосибирским депутатом Сергеем Бондаренко в предвыборной агитации фразы, схожей со строчкой из песни "За тех, кто в море".
ТАСС 06:12
Политика
Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии
Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
Политика
Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев занимается актуальными проблемами региона, которые нужно срочно решать - это вопросы хозяйственного плана и экономики.
Российская газета 08:46